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Как приготовить вкуснейший мясной салат без майонеза

30.5т
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Вкусный, сытный, но при этом еще и полезный мясной салат с овощами и зеленью не обязательно заправлять майонезом.

FoodOboz предлагает отведать необычное блюдо из куриной грудки, яиц и овощей с особой пряной заправкой.

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После того, как все ингредиенты собраны и перемешаны, салату нужно настояться около 15 минут, чтобы все составляющие пропитались соусом - и можно подавать на стол.

Секрет приготовления такой закуски читайте в нашем детальном рецепте по ссылке: Мясной салат без майонеза.

Как приготовить вкуснейший мясной салат без майонеза

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