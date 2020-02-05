Как приготовить вкуснейший мясной салат без майонеза

Вкусный, сытный, но при этом еще и полезный мясной салат с овощами и зеленью не обязательно заправлять майонезом.

FoodOboz предлагает отведать необычное блюдо из куриной грудки, яиц и овощей с особой пряной заправкой.

Новости Рецепт лучшего праздничного салата со свеклой и мясом

После того, как все ингредиенты собраны и перемешаны, салату нужно настояться около 15 минут, чтобы все составляющие пропитались соусом - и можно подавать на стол.

Секрет приготовления такой закуски читайте в нашем детальном рецепте по ссылке: Мясной салат без майонеза.

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