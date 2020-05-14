Как приготовить шоколадный торт: авторский рецепт итальянского шеф-повара

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом поделился в Youtube мастер-шеф Марко Черветти.

БРАУНИ ОТ МАРКО ЧЕРВЕТТИ

Ингредиенты

шоколад темный - 400 г,

масло сливочное - 400 г,

яйца - 6 шт,

сахар - 250 г,

мука пшеничная - 250 г,

какао - 100 г,

соль - 1г,

ванильный сахар - 3 г,

сахарная пудра (для декора).

Приготовление

На водяной бане топим шоколад. Добавляем к шоколаду сливочное масло. Как только масло и шоколад растают, снимаем миску с водяной бани и даем массе немного остыть.

В другую емкость вбиваем яйца. Взбиваем их венчиком и вливаем в остывшую шоколадную массу. Все хорошо перемешиваем. Добавляем сахар и какао. Еще раз все перемешиваем и добавляем ванильный сахар.

Всыпаем щепотку соли и добавляем муку, вымешиваем тесто и переливаем в форму, застеленную пергаментной бумагой. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем брауни около 30 минут. Перед подачей украшаем брауни сахарной пудрой.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.