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Как приготовить шоколадный торт: авторский рецепт итальянского шеф-повара

5.4т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом поделился в Youtube мастер-шеф Марко Черветти.

Как приготовить шоколадный торт: авторский рецепт итальянского шеф-повара

БРАУНИ ОТ МАРКО ЧЕРВЕТТИ

Ингредиенты

  • шоколад темный - 400 г,

  • масло сливочное - 400 г,

  • яйца - 6 шт,

  • сахар - 250 г,

  • мука пшеничная - 250 г,

  • какао - 100 г,

  • соль - 1г,

  • ванильный сахар - 3 г,

  • сахарная пудра (для декора).

Приготовление

На водяной бане топим шоколад. Добавляем к шоколаду сливочное масло. Как только масло и шоколад растают, снимаем миску с водяной бани и даем массе немного остыть.

В другую емкость вбиваем яйца. Взбиваем их венчиком и вливаем в остывшую шоколадную массу. Все хорошо перемешиваем. Добавляем сахар и какао. Еще раз все перемешиваем и добавляем ванильный сахар.

Всыпаем щепотку соли и добавляем муку, вымешиваем тесто и переливаем в форму, застеленную пергаментной бумагой. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем брауни около 30 минут. Перед подачей украшаем брауни сахарной пудрой.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Питание Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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