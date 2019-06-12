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Как приготовить самый вкусный лаймовый пирог за 27 минут

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Существует ли самый вкусный пирог в мире? Когда вы попробуете этот пирог с лаймом, то поймете, что да!

Десерты бывают разные, и у каждой вкусняшки найдутся свои поклонники, но в этот пирог влюбляются с первого кусочка абсолютно все без исключения.

Как приготовить самый вкусный лаймовый пирог за 27 минут

Кроме того, эта сладость совсем не затратная и легкая в приготовлении. Потратив меньше получаса времени, в результате неожиданно получается настоящий шедевр.

Ингредиенты

Для основы:

- 1 стакан крошки сладкого песочного печенья, можно имбирного

- 100 граммов растопленного сливочного масла

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Для лаймовой начинки:

- 1 банка сгущенного молока

- 1/2 стакана сметаны

- 2-3 лайма

- 1 яйцо

- ванилин

Приготовление

Измельчить печенье в крошку, тщательно смешать с растопленным сливочным маслом и утрамбовать в форму, сделав небольшой бортик. Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 7 минут.

Тем временем с помощью терки подготовить цедру лайма, потом выжать сок.

Для начинки взбить яйцо, сгущенное молоко, сметану, сок лайма и половину цедры. Вылить получившуюся смесь в подготовленную основу и запекать еще 20 минут.

Остудить и отправить десерт в холодильник на несколкьо часов.

Перед подачей посыпать пирог оставшейся цедрой лайма и по желанию украсить взбитыми сливками.

Как приготовить самый вкусный лаймовый пирог за 27 минут

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Кудрявцева Эмма
Кудрявцева Эмма
Моя иcкpeнняя 6лaгoдарнoсть тoмy, кто пoказaл мне этoт прeкpаcный сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/a8os2k Прocто пpойдя пpoстой опpоc пoлyчилa почти пoлyгoдовую зарплатy)) Пoльзyйтесь, покa ecть вoзмoжнoсть=)
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