Как приготовить самый вкусный лаймовый пирог за 27 минут

Существует ли самый вкусный пирог в мире? Когда вы попробуете этот пирог с лаймом, то поймете, что да!
Десерты бывают разные, и у каждой вкусняшки найдутся свои поклонники, но в этот пирог влюбляются с первого кусочка абсолютно все без исключения.
Кроме того, эта сладость совсем не затратная и легкая в приготовлении. Потратив меньше получаса времени, в результате неожиданно получается настоящий шедевр.
Ингредиенты
Для основы:
- 1 стакан крошки сладкого песочного печенья, можно имбирного
- 100 граммов растопленного сливочного масла
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Для лаймовой начинки:
- 1 банка сгущенного молока
- 1/2 стакана сметаны
- 2-3 лайма
- 1 яйцо
- ванилин
Приготовление
Измельчить печенье в крошку, тщательно смешать с растопленным сливочным маслом и утрамбовать в форму, сделав небольшой бортик. Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 7 минут.
Тем временем с помощью терки подготовить цедру лайма, потом выжать сок.
Для начинки взбить яйцо, сгущенное молоко, сметану, сок лайма и половину цедры. Вылить получившуюся смесь в подготовленную основу и запекать еще 20 минут.
Остудить и отправить десерт в холодильник на несколкьо часов.
Перед подачей посыпать пирог оставшейся цедрой лайма и по желанию украсить взбитыми сливками.
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