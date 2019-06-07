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Как приготовить самую вкусную пиццу: рецепты и советы опытного кулинара

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Есть несколько секретов, которые нужно знать, чтобы получилась действительно вкусная пицца.

Об этом известный кулинарный обозреватель Боб Гранлис рассказал в ответ на вопрос одного из читателей The Guardian.

Ключ к успеху приготовления, прежде всего, состоит в хорошем тесте для пиццы, именно с ним обычно связаны проблемы во время готовки.

Как приготовить самую вкусную пиццу: рецепты и советы опытного кулинара

Боб Гранлис утверждает, что главное, - дать ему достаточно времени настояться, поскольку нужно хотя бы четыре часа (но лучше еще дольше), тогда дрожжи успеют дать ему идеальную консистенцию.

Самое податливое, мягкое и эластичное тесто для пиццы, которое сразу же раздувается при помещении в горячую духовку, должно постоять и вовсе около суток.

Кроме того, по мнению Гранлиса, лучше смешивать тесто вручную, отказавшись от приспособлений наподобие хлебопечки, поскольку они могут перетянуть тесто.

Как приготовить самую вкусную пиццу: рецепты и советы опытного кулинара

Во время замеса оптимально использовать как можно меньше дрожжей, - время компенсирует это. При этом, для приготовления пиццы не подходит мука с высоким содержанием белка.

Также важна температура, при которой оно будет настаиваться. Оптимально оставлять тесто при 20-21 градусе Цельсия, накрыв чистым полотенцем или тканью (не пленкой, на ней образуется конденсат).

Зная эти нюансы приготовления пиццы, можно воспользоваться одним из простых пошаговых рецептов на OBOZREVATEL.Smak. Смотрите, как просто и быстро может быть приготовлена:

Как приготовить самую вкусную пиццу: рецепты и советы опытного кулинара

Напомним, ранее на OBOZREVATEL.Smak публиковал пять простых и вкусных рецептов десертов с клубникой, которые как никогда актуальны в разгар сезона.

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