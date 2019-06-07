Как приготовить самую вкусную пиццу: рецепты и советы опытного кулинара

Есть несколько секретов, которые нужно знать, чтобы получилась действительно вкусная пицца.

Об этом известный кулинарный обозреватель Боб Гранлис рассказал в ответ на вопрос одного из читателей The Guardian.

Ключ к успеху приготовления, прежде всего, состоит в хорошем тесте для пиццы, именно с ним обычно связаны проблемы во время готовки.

Боб Гранлис утверждает, что главное, - дать ему достаточно времени настояться, поскольку нужно хотя бы четыре часа (но лучше еще дольше), тогда дрожжи успеют дать ему идеальную консистенцию.

Самое податливое, мягкое и эластичное тесто для пиццы, которое сразу же раздувается при помещении в горячую духовку, должно постоять и вовсе около суток.

Кроме того, по мнению Гранлиса, лучше смешивать тесто вручную, отказавшись от приспособлений наподобие хлебопечки, поскольку они могут перетянуть тесто.

Во время замеса оптимально использовать как можно меньше дрожжей, - время компенсирует это. При этом, для приготовления пиццы не подходит мука с высоким содержанием белка.

Также важна температура, при которой оно будет настаиваться. Оптимально оставлять тесто при 20-21 градусе Цельсия, накрыв чистым полотенцем или тканью (не пленкой, на ней образуется конденсат).

Зная эти нюансы приготовления пиццы, можно воспользоваться одним из простых пошаговых рецептов на OBOZREVATEL.Smak. Смотрите, как просто и быстро может быть приготовлена:

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