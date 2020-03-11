Как приготовить простое и вкусное блюдо из картошки с мясом на праздник

Рецептов блюд из картофеля и свинины такое множество, что выбрать что-то одно бывает сложно.

Но FoodOboz отыскал необычный рецепт сказочно вкусной, сытной праздничной закуски, на приготовление которой уходит минимум сил и времени.

Предлагаем вашему вниманию рецепт запеченной в духовке свинины, гарниром к которой выступают овощи и сыр. Все ингредиенты блюда укладываются слоями и заливаются особым сметанным соусом, который придает готовой закуске просто незабываемый вкус!

Кроме картофеля и свиной мякоти нам понадобится твердый сыр (его следует натереть на терке), ломтики свежего помидора и сырой картофель, нарезанные на пластинки.

О том, как приготовить это блюдо, читайте в нашем пошаговом рецепте с видео по этой ссылке: Картошка с мясом и овощами в духовке слоями.

Картошка с мясом и овощами в духовке слоями

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт салата "Мимоза" по-новому.

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