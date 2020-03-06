Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Как приготовить постные голубцы: два самых удачных рецепта

251
Читать материал на украинском

Такое популярное блюдо как голубцы можно приготовить без мяса, при этом они будут не менее вкусными.

FoodOboz нашел два необычных рецепта голубцов, которые можно готовить в пост, или просто для того, чтобы разнообразить свое меню.

Грибные голубцы

Для этого блюда понадобится около 0,5 кг грибов, которые благодаря содержащемуся в них белку могут заменить мясо. Порезать их нужно достаточно мелко, поджарить на сковороде, добавить лук и слегка проваренный рис.

Такой начинкой следует начинить капустные листья и потушить до готовности с добавлением томатной пасты. Детальный рецепт такого вкусного постного блюда читайте тут: Голубцы с грибами.

Голубцы с грибами

Голубцы с грибами

Овощные голубцы

Это необычайно вкусные голубцы с овощами и гречневой крупой. В качестве начинки в них используются сладкий перец, лук, морковь, шампиньоны и гречка с рисом. Соответствующий рецепт доступен по ссылке: Овощные голубцы.

Голубцы с овощами

Голубцы с овощами

Читайте также:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Тема
Рецепты
Теги
Великий пост еда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы