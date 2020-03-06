Как приготовить постные голубцы: два самых удачных рецепта

Такое популярное блюдо как голубцы можно приготовить без мяса, при этом они будут не менее вкусными.

FoodOboz нашел два необычных рецепта голубцов, которые можно готовить в пост, или просто для того, чтобы разнообразить свое меню.

Грибные голубцы

Для этого блюда понадобится около 0,5 кг грибов, которые благодаря содержащемуся в них белку могут заменить мясо. Порезать их нужно достаточно мелко, поджарить на сковороде, добавить лук и слегка проваренный рис.

Такой начинкой следует начинить капустные листья и потушить до готовности с добавлением томатной пасты. Детальный рецепт такого вкусного постного блюда читайте тут: Голубцы с грибами.

Голубцы с грибами

Овощные голубцы

Это необычайно вкусные голубцы с овощами и гречневой крупой. В качестве начинки в них используются сладкий перец, лук, морковь, шампиньоны и гречка с рисом. Соответствующий рецепт доступен по ссылке: Овощные голубцы.

Голубцы с овощами

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