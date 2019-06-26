Как приготовить полезный кабачковый рулет

Конец июня – сезон кабачков, наконец можно готовить из них всякие летние вкусности - оладьи, салаты, соте.

Но это все привычные рецепты, поэтому если хочется побаловать себя чем-то оригинальным и особенным, то рецепт кабачкового рулета с курицей – идеальный вариант, пишет sovkusom.

Ингредиенты

2 кабачка

3 столовые ложки пшеничной муки

300 граммов куриного фарша

1 луковица

100 граммов твердого сыра

4 куриных яйца

соль

черный молотый перец

Приготовление

Вымойте и натрите на крупной терке кабачки. Отожмите лишнюю жидкость. В глубокой посуде взбейте яйца с солью и перцем, залейте полученной смесью кабачковую массу, добавьте измельченную зелень по вкусу и тщательно всё перемешайте.

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Всыпьте в массу муку и снова всё перемешайте. Равномерно распределите кабачковое тесто по застеленному пергаментом противню и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут.

Очистите и измельчите лук, обжарьте его в небольшом количестве подсолнечного масла до прозрачности, добавьте в сковороду куриный фарш. Постоянно перемешивая ингредиенты, обжарьте куриное мясо до готовности. В конце присыпьте содержимое сковороды солью и перцем.

Поместите фарш в глубокую посуду, присыпьте тертым сыром и перемешайте. Готовый корж в пергаменте выложите на полотенце, распределите по его поверхности мясную начинку (оставив немного свободного места у краев) и сверните кабачковую основу рулетом.

Той же бумагой оберните уже свернутый рулет и отправьте угощение в разогретую духовку на 10 минут, чтобы расплавился сыр.

Кабачковый рулет

Готовый рулет можете подавать как в горячем, так и в холодном виде. Нарежьте его небольшими порциями и наслаждайтесь великолепным сочетанием вкусов.

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