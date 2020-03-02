Как приготовить нежный и вкусный печеночный тортик

Печеночный торт – любимая многими сытная и полезная закуска, в приготовлении которой есть несколько секретов.

Самый нежный вкус у такого торта будет, если остановить свой выбор на куриной печени. FoodOboz предлагает удачный и проверенный рецепт печеночного торта, который всегда получается идеальным.

Для начинки в нем используются поджаренные до румяности лук и морковь, а в качестве соуса для намазывания печеночных коржей – майонез с чесноком.

Важными нюансами является то, что печеночное тесто должно иметь негустую консистенцию (блинчики выходят тонкими), а при сборке торта на каждый слой после майонеза укладывается немного овощей.

Стоит отметить, что куриная печень является ценным источником важных для организма веществ - содержит большое количество белка, железа, витаминов группы В и "хорошего" холестерина. Диетологи отмечают, что включение в рацион блюд из куриной печени благотворно влияет на иммунитет.

Поэтому не стоит медлить, запаситесь простым набором продуктов и порадуйте себя и близкий вкуснейшим и очень полезным блюдом. Его рецепт доступен тут: Печеночный торт из куриной печени.

Печеночный торт из куриной печени

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