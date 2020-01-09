Как приготовить нежные вкусные гренки: рецепт с секретом

Из самых простых продуктов – белого хлеба, яиц и молока можно сотворить потрясающе вкусные гренки, стоит лишь следовать одной простой рекомендации.

Для того, чтобы готовое блюдо было нежным, важно хорошо взбить яйца с молоком и сахаром, а после - полностью пропитать этим ломтики белого хлеба.

Обмакните все кусочки батона в яичную смесь и оставьте на 5 минут. За это время можно заварить чай или кофе.

Лишь спустя 5 минут поджарьте гренки на хорошо разогретой сковороде, и результат вас приятно удивит! Ведь самыми нежными гренки выходят, если хлебная корочка тоже размокла в яйце и молоке.

Детальный рецепт и соотношение ингредиентов этого десерта читайте по ссылке: Гренки в яйце.

Гренки в яйце

Подавать гренки можно с вареньем, медом, карамелью, шоколадом, орехами или просто присыпав сахарной пудрой. Стоит отметить, что на западе такой десерт называется "Франзузские тосты", и его подают во многих дорогих ресторанах вместе с мороженым.

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