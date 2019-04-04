Как приготовить ленивые вареники: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом ленивых вареников с йогуртовым соусом.

"Ленивые вареники — это воспоминание из детства. Помню, мама варила их, когда времени на готовку не было совсем. Я решил немного освежить рецепт из детства и приготовить ленивые вареники с лимонной цедрой и йогуртовым соусом. В общем, ничего сложного, но старое знакомое блюдо звучит уже по-новому", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Ленивые вареники с йогуртовым соусом Фото: klopotenko.com

300 г творога

1 шт. яйца

1-2 ст.л. сахара

4 ст.л. муки

1 щепотка соли

3 г лимонной цедры

Для соуса:

200 г натурального йогурта

1 ч.л. сахарной пудры

2 веточки мяты Читайте: Что приготовить на ужин быстро и вкусно: топ-3 рецепта блюд

Способ приготовления:

Перетрите творог через сито, чтобы вареники получились без комочков. Далее с лимона натрите цедру при помощи терки.

Смешайте в миске творог, сахар, соль, лимонную цедру и яйцо. Добавьте муку и замесите тесто. В кастрюлю налейте достаточное количество воды и доведите до кипения.

Затем засыпьте рабочую поверхность мукой. Скатайте из теста длинные трубочки и порежьте их на кусочки произвольной формы. Немного приплюсните и обваляйте в муке. Отваривайте кусочки теста в кипящей воде в течение 2 минут после всплытия.

Приготовьте соус. Смешайте йогурт, сахарную пудру и измельченные листики мяты. Подавайте вареники с соусом.

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