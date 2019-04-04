Как приготовить ленивые вареники: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом ленивых вареников с йогуртовым соусом.
"Ленивые вареники — это воспоминание из детства. Помню, мама варила их, когда времени на готовку не было совсем. Я решил немного освежить рецепт из детства и приготовить ленивые вареники с лимонной цедрой и йогуртовым соусом. В общем, ничего сложного, но старое знакомое блюдо звучит уже по-новому", — рассказал повар в своем блоге (видео смотрите ниже).
Ингредиенты:
Ленивые вареники с йогуртовым соусом
Фото: klopotenko.com
300 г творога
1 шт. яйца
1-2 ст.л. сахара
4 ст.л. муки
1 щепотка соли
3 г лимонной цедры
Для соуса:
200 г натурального йогурта
1 ч.л. сахарной пудры
2 веточки мяты
Способ приготовления:
Перетрите творог через сито, чтобы вареники получились без комочков. Далее с лимона натрите цедру при помощи терки.
Смешайте в миске творог, сахар, соль, лимонную цедру и яйцо. Добавьте муку и замесите тесто. В кастрюлю налейте достаточное количество воды и доведите до кипения.
Затем засыпьте рабочую поверхность мукой. Скатайте из теста длинные трубочки и порежьте их на кусочки произвольной формы. Немного приплюсните и обваляйте в муке. Отваривайте кусочки теста в кипящей воде в течение 2 минут после всплытия.
Приготовьте соус. Смешайте йогурт, сахарную пудру и измельченные листики мяты. Подавайте вареники с соусом.
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