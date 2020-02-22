Как приготовить идеальный маринад для курицы

Курица, замаринованная в удачном соусе, превращается в чудесное мясное блюдо.

Особенно популярным сочетанием для курятины является мед и соевый соус с паприкой и чесноком.

В таком маринаде мясо получается сочным, пряным и с аппетитной румяной корочкой. Время маринования – около одного часа при комнатной температуре, и несколько часов (а лучше всю ночь) – в холодильнике.

Детальный рецепт такого соуса смотрите в видеорецепте от FoodOboz по ссылке: Маринад для курицы.

Курица в маринаде

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