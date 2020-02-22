Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Как приготовить идеальный маринад для курицы

812
Читать материал на украинском

Курица, замаринованная в удачном соусе, превращается в чудесное мясное блюдо.

Особенно популярным сочетанием для курятины является мед и соевый соус с паприкой и чесноком.

В таком маринаде мясо получается сочным, пряным и с аппетитной румяной корочкой. Время маринования – около одного часа при комнатной температуре, и несколько часов (а лучше всю ночь) – в холодильнике.

Детальный рецепт такого соуса смотрите в видеорецепте от FoodOboz по ссылке: Маринад для курицы.

Курица в маринаде

Курица в маринаде

Читайте также:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы