Как приготовить идеальный кофе Глясе

Прекрасный напиток для знойный летних дней - глясе - это холодный кофе с мороженым.

Название популярного напитка происходит от французского слова glacé, которое в переводе означает замороженный или ледяной.

Считается, что рецепт глясе родился в Австрии: в конце XIX или в начале XX века. Случилось так, что в одной из столичных кофеен закончились сливки, и посетителю подали кофе по-венски с мороженым. Напиток настолько понравился гостю, что с тех пор он заказывал только такой кофе. Как бы то ни было, но в XX веке, когда технологии позволили удешевить изготовление мороженого, глясе буквально завоевал весь мир.

Глясе

Основа напитка

Основа глясе – черный кофе, приготовленный в кофеварке, турке, френч-прессе, аэропрессе или с помощью пуровера.

Классический рецепт глясе предполагает пропорцию один к трем. Это значит, что на 1 часть мороженого должны приходиться 3 части кофе.

Порция глясе – обычно 150–200 граммов. 100–150 мл эспрессо – это слишком много и может быть вредно для здоровья, поэтому если в качестве основы для глясе выбран эспрессо, лучше сварить 60 мл кофе и разбавить водой до нужного объема (в результате получится американо), пишет coffeefan.

Мороженое придаёт напитку сливочную мягкость, оттеняет горчинку, но нивелирует тонкие оттенки вкуса и запаха моносортов арабики или дорогих блендов.

Приготовление глясе – прекрасный способ использования молотого кофе, который хранится в шкафу более 2 недель и немного утратил аромат.

Для глясе подходят недорогие смеси арабики с добавлением робусты. Тем, кому не нравится излишняя горечь, рекомендуется варить основу для глясе из 100% арабики.

Вода для глясе

Хотя в глясе доминирует вкус мороженого, кофе на водопроводной воде все же заваривать не стоит: содержащийся в ней хлор значительно ухудшает вкус напитка. При покупке бутилированной воды нужно проследить, чтобы минерализация была в диапазоне 70–200 мг/л (оптимально – 150 мг/л).

Выбор мороженого

Традиционный кофе глясе подается со сливочным пломбиром. Оригинальный вкус имеет глясе с шоколадным пломбиром или крем-брюле.

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