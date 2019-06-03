Как приготовить идеальные шоколадные брауни за полчаса: простые рецепты

Шоколадный брауни, - легкий и достаточно простой в приготовлении рецепт, которым может порадовать своих близких любая хозяйка, потратив всего около 30 минут на приготовление.

Самым простым и оптимальным рецептом брауни поделились кулинары на BBC.

Отмечается, что для приготовления десерта нужно 140 граммов темного шоколада, 55 г какао-порошка, 225 г сливочного масла, 450 г сахара, 110 г муки, 5 яиц.

Нагрев духовку, нужно сформировать тесто, растопив масло и сахар, после чего смешав с другими ингридиентами и залив его в форму размером 20 на 30. Непосредственно выпекать нужно 30-40 минут, пока внешняя сторона не станет твердой, но внутренняя еще будет мягкой.

По предложенному рецепту за 30-60 минут можно получить 20 порций воздушных шоколадных пирожных.

Также приготовить шоколадный брауни можно по подробным пошаговым рецептам OBOZREVATEL.Smak, - классический, с вишней или творогом.

Кроме того, брауни можно легко и просто приготовить в микроволновой печи.

Смотрите на OBOZREVATEL.Smak рецепт идеального шоколадного печенья за 15 минут.

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