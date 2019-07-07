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Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом, овощами: рецепт на любой вкус

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Фаршированный перец - вкусное и достаточно простое в приготовлении кушанье, которое очень актуально в сезон сладкого перца.

В связи с этим OBOZREVATEL.Smak подготовил большую подборку рецептов приготовления этого блюда, среди которых любой сможет найти себе инструкцию по вкусу.

Заметим, что чаще всего фаршированный перец готовят вместе с рисом и мясом, - тогда он получается сытным, вкусным, при этом, процесс приготовления его по нашему рецепту не занимает в среднем более 40 минут.

Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом, овощами: рецепт на любой вкус

Очень популярны разные виды блюда с овощами, - в частности, перец можно фаршировать баклажанами, морковью, капустой.

Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом, овощами: рецепт на любой вкус

Также читайте на OBOZREVATEL.Smak, как приготовить вкуснейшие цуккини с чесночным соусом.

Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом, овощами: рецепт на любой вкус
Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом, овощами: рецепт на любой вкус

Также вкусным получается фаршированный перец с творогом.

Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом, овощами: рецепт на любой вкус

Кроме того, кроме традиционных способов приготовления фаршированного перца могут быть интересны рецепты его готовки в мультиварке или в духовке.

Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом, овощами: рецепт на любой вкус
Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом, овощами: рецепт на любой вкус

Ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку необычных летних салатов с сезонными овощами.

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