Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом, овощами: рецепт на любой вкус

Фаршированный перец - вкусное и достаточно простое в приготовлении кушанье, которое очень актуально в сезон сладкого перца.

В связи с этим OBOZREVATEL.Smak подготовил большую подборку рецептов приготовления этого блюда, среди которых любой сможет найти себе инструкцию по вкусу.

Заметим, что чаще всего фаршированный перец готовят вместе с рисом и мясом, - тогда он получается сытным, вкусным, при этом, процесс приготовления его по нашему рецепту не занимает в среднем более 40 минут.

Очень популярны разные виды блюда с овощами, - в частности, перец можно фаршировать баклажанами, морковью, капустой.

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Также вкусным получается фаршированный перец с творогом.

Кроме того, кроме традиционных способов приготовления фаршированного перца могут быть интересны рецепты его готовки в мультиварке или в духовке.

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