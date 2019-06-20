Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

В летнюю жаркую пору года легкие и прохладные лакомства незаменимы, в связи с чем очень актуально приготовление домашнего мороженого.

OBOZREVATEL.Smak подготовил подборку лучших пошаговых рецептов с фото.

Стоит заметить, что домашнее мороженое, - не только способ сэкономить время и деньги на покупке готового десерта, но и не навредить своему здоровью, поскольку при самостоятельном приготовлении точно известно качество ингредиентов.

Мороженое можно приготовить на базе многих молочных продуктов, в частности, смотрите рецепты, как готовить его из молока, сливок, творога, йогурта.

Проверенные временем рецепты позволят всего за 30-50 минут непосредственных затрат времени приготовить домашнее лакомство сразу на 5 человек.

Очень популярно банановое мороженое, - оно получается невероятно нежным и имеет сладкий, насыщенный вкус.

Пока не закончился сезон, можно полакомиться клубничным мороженым, приготовив его по нашему рецепту. Этот вид десерта едва ли не самый любимый среди прочих.

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Однако, можно комбинировать ингредиенты, чтобы приготовить фруктовое мороженое на свой вкус.

Если же обычное мороженое наскучило, всегда можно побаловать близких, приготовив жареное мороженое, - в наших странах оно появилось не так давно, хотя в Азии является любимым уличным лакомством.

Легко и просто приготовить молочный коктейль с мороженым по нашему рецепту, он отлично освежает в летний зной и пополняет запас сил.

Также всегда можно приготовить фруктовый салат с мороженым, такой десерт будет более легким и полезным.

Ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал отличную подборку как привычных, так и необычных рецептов, как приготовить домашний лимонад.

Кроме того, можно легко и просто приготовить домашний квас из цикория, хлеба, на закваске, дрожжах.

Еще актуальны летом и холодные супы, в частности, окрошка классическая и хлебная, на квасе, кефире, сметане, минералке, пиве.

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