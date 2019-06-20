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Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

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В летнюю жаркую пору года легкие и прохладные лакомства незаменимы, в связи с чем очень актуально приготовление домашнего мороженого.

OBOZREVATEL.Smak подготовил подборку лучших пошаговых рецептов с фото.

Стоит заметить, что домашнее мороженое, - не только способ сэкономить время и деньги на покупке готового десерта, но и не навредить своему здоровью, поскольку при самостоятельном приготовлении точно известно качество ингредиентов.

Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

Мороженое можно приготовить на базе многих молочных продуктов, в частности, смотрите рецепты, как готовить его из молока, сливок, творога, йогурта.

Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус
Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

Проверенные временем рецепты позволят всего за 30-50 минут непосредственных затрат времени приготовить домашнее лакомство сразу на 5 человек.

Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус
Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

Очень популярно банановое мороженое, - оно получается невероятно нежным и имеет сладкий, насыщенный вкус.

Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

Пока не закончился сезон, можно полакомиться клубничным мороженым, приготовив его по нашему рецепту. Этот вид десерта едва ли не самый любимый среди прочих.

Также смотрите на OBOZREVATEL.Smak топ-5 вкусных рецептов летних десертов с клубникой.

Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

Однако, можно комбинировать ингредиенты, чтобы приготовить фруктовое мороженое на свой вкус.

Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

Если же обычное мороженое наскучило, всегда можно побаловать близких, приготовив жареное мороженое, - в наших странах оно появилось не так давно, хотя в Азии является любимым уличным лакомством.

Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

Легко и просто приготовить молочный коктейль с мороженым по нашему рецепту, он отлично освежает в летний зной и пополняет запас сил.

Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

Также всегда можно приготовить фруктовый салат с мороженым, такой десерт будет более легким и полезным.

Как приготовить домашнее мороженое: вкусный рецепт на любой вкус

Ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал отличную подборку как привычных, так и необычных рецептов, как приготовить домашний лимонад.

Кроме того, можно легко и просто приготовить домашний квас из цикория, хлеба, на закваске, дрожжах.

Еще актуальны летом и холодные супы, в частности, окрошка классическая и хлебная, на квасе, кефире, сметане, минералке, пиве.

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