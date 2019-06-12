Как приготовить диетические чипсы из фасоли за 10 минут: простой рецепт

Домашние чипсы из зеленой фасоли - отличный способ похрустеть чем-нибудь жареным и соленым, не прибегая к жирным картофельным чипсам.

Рецепт приготовления этого легкого блюда опубликовали на delish.

Отмечается, что по рецепту нужно 450 граммов стручковой зеленой фасоли, столовую ложку оливкового масла, половину чайной ложки чесночного порошка, щепотку красного перца, соль и черный перец по вкусу.

Духовку нужно разогреть до 300 градусов.

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Тем временем нужно фасоль смешать с маслом и всеми остальными ингредиентами, выложить на большой противень, посолить и поперчить.

Запекать фасоль нужно около 1:20, но где-то после часа надо проверять ее на случай, если духовка греет сильнее среднестатистического.

Чипсы готовы, как только фасоль станет хрустящей, после этого блюду надо остыть минут 15 и можно подавать вместе с любым соусом по вкусу.

Так, потратив непосредственно около 10 минут на приготовление продуктов и суммарно полтора часа на готовку в целом, можно получить две порции вкусной диетической закуски.

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