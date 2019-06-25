Как приготовить безупречный лимонный пирог: рецепт с видео

Изюминка этого лимонного пирога - безе, которое полностью покрывает десерт.

Кроме того, особое внимание стоит уделить лимонной начинке.

Для пирога понадобится:

основа для пирога из песочного теста

1 чашка холодной воды

1 лимон

1/4 стакана кукурузного крахмала

4 крупных яйца

2/3 чашки сахара

100 граммов сахарной пудры

50 граммов сливочного масла

Щепотка соли

Лимонная начинка

Перемешайте в кастрюле сахар с крахмалом, чтобы не было комочков, влейте воду и закипятите. Пока жидкость горячая, ее нужно влить тонкой струйкой во взбитые 4 желтка, интенсивно помешивая. После этого еще раз довести до кипения, но не кипятить, снять с огня и смешать со сливочным маслом. Добавить цедру и сок лимона и еще раз взбить.

Еще горячую смесь вылить в в готовую основу для пирога и отправить в холодильник на ночь.

Безе

В большой миске взбить яичные белки в стойкую пену, добавить сахарную пудру, соль и снова взбить. Выложить безе на остывший пирог, поверх начинки. Выпекать в духовке 5-10 минут, чтобы безе сверху подрумянилось

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