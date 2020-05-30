Как правильно заморозить клубнику: три оригинальных способа

Для начала – несколько полезных советов о том, как выбрать правильную ягоду и подготовить ее к замораживанию.

Для заморозки подойдет не любая клубника. Замораживать нужно только сухую, не переспевшую ягоду. В противном случае у вас получится клубничное пюре. Замораживать нужно только твердые ягоды. Чем мягче и водянистее клубника, тем хуже она будет замораживаться. Такая ягода отлично подойдет для компота, а вот украсить такой клубникой торт вы уже не сможете.

Выбранные и хорошо перебранные ягоды очищаем от плодоножек и промываем в проточной воде. Ягоду мойте только в дуршлаге и достаточно быстро. Не стоит лишний раз перебирать каждую клубничку отдельно во время мытья, так как вы половину ягод просто раздавите. Вымытую ягоду выкладываем на бумажные полотенца или салфетки в один слой и ждем, когда ягода полностью обсохнет.

Наконец, начинаем замораживать ягоды

Способ 1: на блюде

Возьмите блюдо, тарелку или разделочную доску. Засуньте блюдо в полиэтиленовый пакет и выложите на него ягоды в один слой. Ягоды не должны касаться друг друга. Поставьте блюдо с ягодами в морозильную камеру на 3-4 часа. Как только клубника замерзнет до твердого состояния, просто выверните пакет и уберите блюдо или разделочную доску. Ягоды останутся в пакете. Преимущества такого способа заморозки в том, что каждая ягода замораживается отдельно, и ваш клубничный запас не превратится в ягодный комок.

Способ 2: с сахарной пудрой

Вымытые и высушенные ягоды выкладываем на блюдо, завернутое в пакет и замораживаем. Спустя 3-4 часа, достаем блюдо из морозильной камеры и перекладываем ягоды в пластиковый контейнер. Каждый слой ягод пересыпаем сахарной пудрой или сахаром. На 1 кг клубники в среднем уйдет около 200 гр. сахарной пудры. Этот метод хорош тем, что после разморозки ягода не утратит сладость и аромат.

Способ 3: пюре

Еще один способ заморозить клубнику - сделать из нее фруктовое пюре. Ягоду моем, перебираем и даем обсохнуть. Убираем плодоножки и перебиваем клубнику при помощи блендера в пюре. Что касается сахара, то его можно добавить в клубничное пюре либо сразу, либо уже потом, когда вы будете использовать замороженную ягоду. В среднем на 1 кг ягод уходит 200-300 гр. сахара. Перемешиваем пюре с сахаром и разливаем в пластиковые контейнеры. Отправляем контейнеры в морозилку. Такое клубничное пюре прекрасно подойдет для киселей, компотов и любых десертов.

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