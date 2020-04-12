Как правильно выйти из Великого поста и что категорически нельзя делать: советы

FoodOboz 20:32, 12.04.2020

В воскресенье, 19 апреля, православные христиане отметят праздник Пасхи, знаменующий окончание Великого поста.

Если вы держали пост, то нужно знать, как правильно из него выйти.

Пасхальный стол

  • Не нужно торопиться

Чтобы избежать проблем с желудком и кишечником, в пасхальное воскресенье откажитесь от большого количества разнообразной еды. Не соединяйте в одной тарелке продукты, не миксуйте салаты и ограничивайтесь одним блюдом за один прием. Тщательно пережевывайте пищу и много двигайтесь после каждого ее приема.

  • Сначала молочные продукты

Молочный белок усваивается гораздо легче, чем мясной или рыбный, поэтому начните пополнять свой рацион молочными продуктами, желательно с пониженной жирностью. Яйца также усваиваются тяжело – в воскресенье ограничьтесь одним освященным яйцом.

  • Потом нежирное мясо и овощи

В первые несколько дней после выхода из поста ешьте нежирные виды мяса (телятину, баранину, курицу или индейку), а также белую рыбу, приготовленные без добавления масла – тушеные, запеченные. От копченого и жареного мяса в первые 2-3 недели стоит вообще отказаться.

Также в первое время большую часть рациона рекомендуется заполнять кашами, фруктами и овощами.

  • Включайте в рацион травы

Травы и пряности обладают свойствами, способными наладить работу желудочно-кишечного тракта, усилить выделение желчи и ферментов для переваривания.

  • Ферменты принимайте с осторожностью

В праздничные дни нелишним будет принимать препараты, содержащие готовые ферменты. Однако они лишь улучшают пищеварительный процесс, но не устранят негативные последствия переедания.

  • Не пейте воду сразу

Не рекомендуется употреблять во время приема пищи воду. После еды стоит подождать около 30 минут и лишь затем выпить воду или чай.

  • А алкоголь – в малых дозах

Алкоголь в умеренных дозах стимулирует пищеварение и помогает перевариванию тяжелой пищи. При этом алкоголь возбуждает аппетит и способен отравить организм токсинами. В праздник будет уместно выпить бокал красного вина.

Напомним, что OBOZREVATEL начал публикацию подборки интересных рецептов пасхальных куличей. Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новый вариант приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

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