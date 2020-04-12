Как правильно выйти из Великого поста и что категорически нельзя делать: советы

В воскресенье, 19 апреля, православные христиане отметят праздник Пасхи, знаменующий окончание Великого поста.

Если вы держали пост, то нужно знать, как правильно из него выйти.

Пасхальный стол

Не нужно торопиться

Чтобы избежать проблем с желудком и кишечником, в пасхальное воскресенье откажитесь от большого количества разнообразной еды. Не соединяйте в одной тарелке продукты, не миксуйте салаты и ограничивайтесь одним блюдом за один прием. Тщательно пережевывайте пищу и много двигайтесь после каждого ее приема.

Сначала молочные продукты

Молочный белок усваивается гораздо легче, чем мясной или рыбный, поэтому начните пополнять свой рацион молочными продуктами, желательно с пониженной жирностью. Яйца также усваиваются тяжело – в воскресенье ограничьтесь одним освященным яйцом.

Потом нежирное мясо и овощи

В первые несколько дней после выхода из поста ешьте нежирные виды мяса (телятину, баранину, курицу или индейку), а также белую рыбу, приготовленные без добавления масла – тушеные, запеченные. От копченого и жареного мяса в первые 2-3 недели стоит вообще отказаться.

Также в первое время большую часть рациона рекомендуется заполнять кашами, фруктами и овощами.

Включайте в рацион травы

Травы и пряности обладают свойствами, способными наладить работу желудочно-кишечного тракта, усилить выделение желчи и ферментов для переваривания.

Ферменты принимайте с осторожностью

В праздничные дни нелишним будет принимать препараты, содержащие готовые ферменты. Однако они лишь улучшают пищеварительный процесс, но не устранят негативные последствия переедания.

Не пейте воду сразу

Не рекомендуется употреблять во время приема пищи воду. После еды стоит подождать около 30 минут и лишь затем выпить воду или чай.

А алкоголь – в малых дозах

Алкоголь в умеренных дозах стимулирует пищеварение и помогает перевариванию тяжелой пищи. При этом алкоголь возбуждает аппетит и способен отравить организм токсинами. В праздник будет уместно выпить бокал красного вина.

Напомним, что OBOZREVATEL начал публикацию подборки интересных рецептов пасхальных куличей. Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новый вариант приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.