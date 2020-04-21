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Как правильно разделать курицу: лайфхак от известных поваров

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Карантин так или иначе внес коррективы вы жизнь каждого из нас, и те у кого раньше не хватало времени на кулинарные изыски, получили шанс восполнить пробелы в знаниях.

OBOZREVATEL начинает публикацию лайфхаков, которые облегчат вашу кулинарную деятельность.

Своими навыками делятся итальянские повара Марко Черветти (Marco Cervetti) и Паоло Чиафеле (Paolo Chiafele).

Как правильно разделать курицу: лайфхак от известных поваров

КАК БЫСТРО РАЗДЕЛАТЬ КУРИЦУ

Курицу моем и обтираем бумажным полотенцем. Кладем курицу на разделочную доску спинкой вверх. Острым ножом или тесаком делаем разрез поперек туловища на уровне крыльев.

Вставляем пальцы в разрез и отделяем половинку тушки с крыльями от нижней части курицы.

Теперь берем верхнюю часть тушки. Внутри вы увидите мягкий хрящ в районе грудины.

Делаем надрез чуть выше этого хряща и фактически выворачиваем тушку наизнанку, разделяя ее на две части. Отделяем часть спинки с крыльями от филейной части.

С филейной части удаляем кожу. Переворачиваем филе грудным хрящом вверх. Разрезаем грудину и вырезаем кость и хрящ. Разрезаем грудку на две половинки и удаляем маленькие кости, находящиеся в верхней части филе на уровне ключицы.

Теперь берем нижнюю часть тушки. Отделяем окорочка от спины. Теперь окорочка разрезаем пополам, отделяя голень от бедра. Бедро переворачиваем костью вверх и вырезаем кость острым ножом, оставляя только мякоть.

Возвращаемся к верхней части тушки. Отделяем первую фалангу крыльев, она как правило удаляется и нигде не используется. Оставшееся крыло разрезаем на две половинки, отделяя вторую и третью фаланги друг от друга.

При правильной разделке курицы вы получите чистое филе, суповой набор в виде корпуса, голени и бедра для жаркого или любого другого блюда.

Также OBOZREVATEL публиковал рецепт сырного супа от известного повара. С этим рецептом вы можете ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные новости Кулинарные советы Рецепты
Теги
рецепт питание
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