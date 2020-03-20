Как правильно питаться, чтобы не набрать лишний вес во время карантина

Ешьте овощи, а для приготовления еды выбирайте легкие блюда – советует президент Итальянского общества пищевых наук Andrea Ghiselli.

"Среди многих последствий эпидемии существует также большой риск набрать лишний вес. Тем более, что большинство людей сейчас находятся дома. Домашнее меню, безусловно, отличается от обычного. Особенно, когда в семье есть дети, приемы пищи могут происходить намного чаще. А еще есть те, кто беспокойство и заботу погружают в процесс приготовления блюд", - утверждает Andrea Ghiselli.

Невозможность активно двигаться, тревога заражения и вынужденное сосуществование внутри дома плохо влияют на наше здоровье. La Reppublica и Andrea Ghiselli предлагают читателям OBOZREVATEL советы по правильному питанию, укреплению защиты и сохранению веса.

Возможность есть лучше

Давайте посмотрим на положительную сторону: работая дома, вы выиграли хотя бы время от дома до офиса. Это означает, что есть возможность готовить больше еды самостоятельно вместо того, чтобы постоянно прибегать к промышленным продуктам, которые содержат больше соли и консервантов, чем домашняя еда. Используйте возможность, чтобы приготовить больше овощей, бобовых и злаков, а также лучше распределяйте калории в течение дня.

Королевский завтрак

Начать день лучше с хорошего завтрака вместо обычного быстрого кофе перед работой. Помните, что первый прием пищи должен быть довольно богатым. Вы можете выпить чашку молока с хлебом, маслом и джемом, но также важны фрукты или свежий сок. Что касается перекусов в середине утра или после обеда, взрослым можно обходиться и без них, если вы меньше двигаетесь. А вот детям это нужно, потому что их организм растет. Но это должна быть полезная еда – йогурт или фрукт.

Обед: одно блюдо и фрукты

На обед вы можете выбрать питательные, но полезные блюда. Вы можете приготовить суп из бобовых с гренками, овощной суп или пасту с бобами или нут. Если вместо этого дети попросят тарелку макарон с томатным соусом, это, конечно, можно сделать, однако тогда вам нужно добавить гарнир на основе овощей.

Легкий ужин

Вечером нужен легкий прием пищи. Это правило, которому нужно следовать всегда. Уже во время обеда вы должны начинать потреблять меньше калорий. Можно съесть порцию сыра, мяса или рыбы с овощами и 100 г хлеба, фрукты. Что делать, если дети не любят овощи? Эти дни, проведенные дома, также могут дать возможность ввести в их рацион новые продукты. Поскольку они рядом, вам удастся следить за ними во время всех приемов пищи, не опасаясь, что они останутся голодными. Попытайтесь положить им салат, морковь и зеленую фасоль. Даже если они не съедят их, будут привыкать к ним, со временем их отношение может измениться.

Отмена ужина: стратегия не набирать вес

Взрослые, особенно те, которые регулярно тренируются, ищут стратегии, которые помогут им не набирать вес. Однако нужно ли отменять ужин, чтобы сбросить килограммы? Нет, постарайтесь просто правильно распределить калории в различных приемах пищи, съедая немного больше на обед и меньше вечером. Но есть люди, которые не могут встать из-за стола, пока не почувствуют, что наелись. Таким людям лучше отменить ужин.

Еда, которая делает нас сильнее

Если говорить о витаминах, которые нужно добавить для укрепления иммунной системы, это не вопрос отдельных продуктов питания. В рационе нужно использовать растительные продукты и очень мало продуктов животного происхождения, из которых предпочтительнее молочные продукты и рыба. Таким образом, кишечная микробиота помещается в подходящие условия для повышения иммунной системы. Конечно, есть овощи – это не то же самое, что носить маску, но это дает максимальную иммунную защиту. В целом, необходимо хотя бы месяц здорового режима питания, чтобы увидеть первые результаты как по весу, так и по общему самочувствию.

На кухне от скуки и беспокойства

Есть еще один аспект: многие начинают готовить, чтобы избавиться от беспокойства и немного отвлечься от того, что происходит. И вот тогда появляется возможность приготовить что-то по новому рецепту, который давно хотели попробовать. Это могут быть вкусные запеканки или десерты для детей. Но помните: чем больше вы готовите, тем больше едите. С одной стороны, возвращение к домашней кухне прекрасно, потому что оно дает возможность заново открыть для себя удовольствие от подлинных ароматов для всей семьи. Однако старайтесь выбирать более легкие рецепты, чтобы не переусердствовать с калориями.

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