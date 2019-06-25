Как правильно готовить и есть ферментированные продукты: полезный рецепт

Профессор Тим Спектор рассказал, как правильно готовить и употреблять в пищу ферментированные продукты, в том числе и традиционное блюдо корейской кухни кимчи.

Об этом сообщает BBC.

По словам профессора эпидемиологии Королевского колледжа Лондона, различные современные разработки поспособствовали сокращению полезных бактерий в организме человека, поэтому для повышения их разнообразия нужно сделать акцент на ферментированных продуктах.

Автор книги "Миф о диете: настоящая наука о том, что мы едим" Спектор, начинающий свое утро со стакана кефира, а также употребляющий 2-3 раза в неделю домашний чайный гриб и кимчи с сыром, уверяет, что такое питание повышает общее состояние здоровья человека.

Как говорит Спектор, добавлять ферментированные продукты в рацион нужно постепенно – большинству людей, в том числе и ему самому, первое время очень сложно привыкнуть к новому вкусу пищи. Он советует употреблять такую пищу маленькими порциями и часто, чтобы процесс подпитывания микробов в кишечнике работал на оптимальном уровне.

Диетолог считает, что нужно акцентировать внимание на продуктах, содержащих несколько микробов, чтобы сделать питание максимально разнообразным и полезным для организма. К примеру, это йогурт, кефир, некоторые оливки, свежая квашеная капуста, ремесленные сыры.

Особое внимание он уделяет кимчи. Это блюдо, уверяет Спектор, содержит множество ингредиентов, которые действуют как удобрение для полезных микробов организма.

Ранее диетологи назвали перечень продуктов, употребление в пищу которых способствует сокращению жизни.

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