Как постепенно отказаться от сахара. Лайфхак от диетолога

Отказ от потребления сахара должен быть постепенным, иначе наш организм будет подвержен сильнейшему стрессу.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-нутрциолог Ольга Набока.

"Нам нужны углеводы как источник энергии, и от этого мы никуда не уйдем. Поэтому крайне важно убрать сахар, и при этом поддержать иммунитет.

В качестве подсластителей можно использовать мед, "Стевию", медовую траву, "Эритрит". Диабетики могут заваривать листовую стевию. Напиток будет сладким, но при этом вы не получите лишних калорий.

Если говорить о напитках, то нужно помнить, что высокая температура убивает полезные свойства меда, поэтому крайне важно контролировать температуру напитка. Например, температура чая, в который вы добавляете мед, не должна быть выше 50 градусов. В противном случае, все полезные свойства меда просто обнулятся. Также не стоит использовать мед при выпекании. Это крайне плохо для иммунитета.

Нужно понимать, что отказ от сахара должен быть постепенным. Резко это сделать не получится. Резкое исключение из рациона углеводов и сахара, как правило, уже через три недели приводит к депрессии. Этого делать категорически нельзя. Отказ от сахара должен быть постепенным.

Чтобы убрать углеводную зависимость, нужно помнить, что углеводы - это не только сахар. Это еще и крупы. Поэтому все должно быть в норме, и тогда не будет скачков инсулина.

Также не стоит забывать, что мы потребляем сахар с другими продуктами и не всегда даже знаем об этом. Я бы рекомендовала полностью исключить из рациона сахар как кристаллический порошок, и не использовать его при приготовлении блюд. Я имею в виду сейчас соусы, маринады, выпечку. Там, где возможно заменить сахар другими подсластителями, т.е. медом или заменителями, это нужно сделать.

Для соусов вместо сахара можно использовать чернослив. Он даст не меньше сладости, чем сахар. Также допускается в качестве источника сахара использование свежих фруктов и сухофруктов. Таким образом, мы оставляем в конечном блюде сладость, но полностью исключаем использование кристаллического сахара. Иными словами, мы просто делаем замену и находим альтернативу сахару.

Безусловно, не везде эта замена возможна. Мы не сможем, например, использовать фрукты при консервации или мариновании той же капусты или при засолке огурцов, но там, где замена возможна, ее нужно делать.

Проблема в том, что подсчитать количество сахара в блюде очень сложно. Поэтому гораздо эффективнее контролировать использование сахара при приготовлении блюд. В идеале я бы советовала вообще нигде не использовать кристаллический сахар".

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