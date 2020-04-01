Несколько эффективных способов полюбить овощи

Чтобы ваши домашние полюбили есть овощи, нужно с умом подойти к приготовлению блюд и предложить им компромисс.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Набока.

Овощи у нас не любят в основном две категории людей. Это дети, которые предпочитают сладкое, и мужчины, которые предпочитают мясо. И тех, и других порой крайне сложно убедить съесть овощи. В этой ситуации многие прибегают к хитростям и лайфхакам.

Если вы хотите ввести в рацион овощи, просто пойдите на компромисс и начните комбинировать овощи с теми продуктами, которые любят у вас в семье.

Если у вас все мясоеды, почему бы не добавить в овощной салат мясо? Пусть это будет диетическое мясо, например, куриное филе, телятина, мясо кролика. Добавив в блюдо продукт, который изначально принят вы так или иначе заставите домашних посмотреть на овощи под другим углом.

Также нужно учитывать, что овощи отлично сочетаются с мясом. Но нужно помнить, что с мясом стоит комбинировать только не крахмальные овощи. Например, с мясом отлично сочетается любая капуста. Однако картофель, свекла, морковь, тыква являются крахмалистыми овощами и крайне плохо сочетаются с мясом. Это четыре овоща с максимальным содержанием крахмала, которые не желательно комбинировать с мясом. Такие блюда будут просто тяжелыми для нашего желудка. Все остальные овощи отлично сочетаются с любым не жирным мясом.

Если ваши домашние любят рыбу - можно комбинировать овощи с рыбой, например, тушить рыбу с овощами или готовить рыбные салаты.

Если же вам хочется именно крахмальных овощей, в такое блюдо лучше добавить побольше специй, например, молотого перца. Специи ускоряют обмен веществ, увеличивают выработку желчи, что очень важно для пищеварительной системы, ускоряют метаболизм как результат минимизируют нагрузку на организм. Также не забываем добавлять во все овощные блюда побольше свежей зелени.

И самое главное - помним, что основной секрет очень прост: мы не заставляем есть овощи, а предлагаем компромисс, комбинируя овощи с теми продуктами, которые любят в вашей семье".

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