Как правильно выбирать хлеб. Советы диетолога

Чтобы правильно выбрать продукты питания, и в частности купить хлеб, который будет полезен для вашего организма, нужно обратить внимание на несколько важных моментов.

Об этом в своем блоге на Фейсбук пишет врач-диетолог Ольга Набока.

"Как вы покупаете хлеб?

Вопрос настолько уже заезженный, что не хочется даже и думать о таком! Но! Я очень рекомендую быть внимательными при покупке хлеба, особенно, если есть немного лишнего веса, вам нужно укрепить иммунитет, избавиться от углеводной зависимости!

Как же правильно выбирать хлеб, чтоб себе не сильно навредить?

Перед покупками продуктов питания я всегда рекомендую задавать вопрос - а это действительно мне нужно?

Если да - вперед!!!

Итак, какой хлеб нынче модно покупать?

- Правильно, зерновой!

Вот наблюдала недавно такую картину: выбирают две подруги себе "что-то к чаю". Так внимательно разглядывают упаковки, читают, обсуждают сахар, глютен, лактозу и прочие умные слова. Обе весят под 100 кг.

В результате такой вывод: "Вот этот хлеб - зерновой, его можно, он самый дорогой тут, а значит тут все правильное в состав входит".

И берут белый пушистый хлебушек, посыпанный густо разными зернышками.

Ваше мнение о такой картине?

Да. Тут просто отлично поработали маркетологи.

Важно не исключить хлеб, а свести его к своей норме, выбирать так, чтоб в составе было минимум прессованных дрожжей, без сахара. И лучше не белая мука.

Вот когда хотя бы эти моменты учитывать - все будет намного лучше, иммунитет не будет страдать.

Поэтому мой совет - будьте всегда очень внимательны при выборе продуктов питания!

Не на цену нужно смотреть, не на название, состав нужно уметь читать!"

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