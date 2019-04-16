Как покрасить яйца на Пасху взбитыми сливками

В этом году католическая Пасха приходится на 21 апреля, а православные будут праздновать Пасху 28 апреля. Одной из общих традиций празднования является окрашивание яиц.

OBOZREVATEL.Smak предлагает читателям оригинальный способ покраски яиц – с помощью взбитых сливок.

Итак, что для этого понадобится

1. Одна большая упаковка взбитых сливок или взбитый топпинг.

2. Пищевой краситель, гель или жидкий (гель работает лучше, делает яйцо ярче).

3. Вареные яйца (любое количество).

4. Уксус (влияет на окончательный цвет яйца).

Как покрасить:

1. Распылите или распределите взбитые сливки или взбитый топпинг в большой форме для выпечки или противне с боков.

2. Добавьте пищевой краситель. Если вы используете жидкий краситель – смешайте пищевой краситель с парой капель уксуса. Капайте пищевой краситель обильно поверх взбитых сливок, оставляя между каплями пространство около 1 дюйма. Если вы используете гелевой краситель, добавьте в него немного капель уксуса. Капайте пищевой краситель обильно поверх взбитых сливок, сохраняя пространство между каплями. С помощью зубочистки сделайте узоры на взбитых сливках.

3. Используйте ложку, чтобы перемешать цвета вокруг взбитых сливок.

4. Налейте уксус в миску. Погрузить яйца в уксус на 2 минуты. Выньте с уксуса и высушите бумажным полотенцем.

5. Обкатайте яйца в цветном креме, используя ложку (одного раза будет достаточно, чтобы цвет не был блеклым).

6. Оставьте яйца настаиваться в пищевом красителе на 10 минут (чем дольше, тем ярче цвет, но не больше 30 минут).

7. Аккуратно протрите яйца чистой тканью или бумажным полотенцем, или быстро промойте их в прохладной воде.

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