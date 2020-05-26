Как питание влияет на наше зрение: раскрыты главные особенности
Здоровье глаз во многом зависит от сбалансированной диеты: некоторые продукты способны защитить зрение и предотвратить различные заболевания.
Недостаток витаминов и низкое потребление минеральных солей с течением времени могут ограничить функциональность глаз или подчеркнуть уже присутствующие патологии. Чтобы этого избежать необходимо добавить в свой рацион зеленые листовые овощи, желтые и оранжевые фрукты, сою и ее производные, яйца, рыбу, сухофрукты и шоколад.
OBOZREVATEL совместно с blogunisalute.it предлагает более подробно ознакомиться с тем, какие именно витамины и минералы содержатся в этих продуктах, а также какие заболевания они могут предотвратить.
Как уже упоминалось, витамины и минералы являются очень важными питательными веществами для зрения: правильное потребление этих элементов фактически помогает бороться с дегенеративными заболеваниями, хроническими патологиями, а в некоторых случаях – даже с опухолями. Чтобы быть здоровыми, нашим глазам нужны:
витамины С, D, Е
антиоксиданты, которые замедляют окисление других веществ, присутствующих в организме человека, тем самым предотвращая старение клеток
бета-каротин, лютеин и зеаксантин – органические пигменты, принадлежащие к семейству каротиноидов, которые обладают превосходными антиоксидантными свойствами
омега-3 – незаменимые жирные кислоты
флавоноиды – растительные пигменты
ресвератрол – ароматическое соединение
цинк – минерал, который присутствует в организме в небольших количествах, но обязательно должен быть включен в рацион
Более того, благодаря здоровой и сбалансированной диете можно предотвратить или, насколько это возможно, контролировать такие заболевания, как:
глаукома
катаракта
помутнение хрусталика или дегенерация сетчатки
жесткость и дегенерация зрительного нерва
возрастная макулярная дегенерация
проблемы с сумеречным зрением (ночная слепота)
диабетическая ретинопатия
сухость глаз
близорукость
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какой продукт снижает риск сердечных заболеваний