Как нельзя хранить сыр: названы ошибки, которые мы допускаем

Чтобы продлить срок хранения сыра, необходимо использовать специальную сырную бумагу, пергамент, вощеную бумагу, сырный колпак или уксус.

OBOZREVATEL совместно с eatthis.com предлагает ознакомиться с главными рекомендациями о том, как правильно его хранить и каких ошибок стоит избегать.

Хранить сыр в полиэтиленовой пленке – огромная ошибка

Многие сыры, которые вы покупаете, упакованы в полиэтиленовую пленку. Но хранить их в таком виде – это худшее, что можно сделать.

"Полиэтиленовая пленка по своей конструкции является полным барьером, а сыр нуждается в воздухе и влажности, чтобы дышать", – говорит Джон Уэллс, специалист по инновациям и разработке специализированных сырных продуктов в Whole Foods Market.

Кроме того, сыр может выступать в роли губки, поглощая пластификаторы, которые придают полиэтиленовой пленке способность растягиваться и цепляться. Обе эти проблемы влияют на вкус сыра, а также ухудшают его качества, в результате чего он теряет свою пригодность.

Лучшие инструменты для хранения сыра

Специальная сырная бумага: это двухслойный продукт, который позволяет сыру дышать и сохранять влажность.

Пергамент или вощеная бумага: если сырная бумага недоступна, вы можете обернуть сыр пергаментом или вощеной бумагой, которая защищает его от высыхания, поддерживая при этом доступ к необходимому воздуху и влажность.

Сырный колпак: это стеклянная тара, которая позволяет сыру создавать свою собственную температуру и влажность. Колпаки хорошо себя зарекомендовали, а также они являются отличным декором для кухни.

Уксус: поместив небольшое количество уксуса на марлю или бумажное полотенце перед хранением сыра, можно спасти его от плесени. Уксус будет действовать как своего рода барьер, но при этом на вкус он никак не повлияет.

Можно ли хранить сыр в оригинальной упаковке?

Эксперты утверждают, что следует не только избегать хранения в оригинальной упаковке, но и сразу же снимать ее, когда вернетесь домой. Сыр необходимо завернуть в свежую и чистую сырную бумагу.

Однако важно учитывать, что некоторые сыры могут поставляться в тонкой деревянной или картонной упаковке с пористой пластиковой оболочкой. Хранить их в таком виде можно до тех пор, пока не откроете. Затем рекомендуется использовать бумагу.

Как сохранить свежесть, аромат и продлить срок годности?

Прежде всего, убедитесь, что ваши руки и кухонные инструменты чистые. При правильном обращении с сыром вы можете реально уменьшить рост плесени, избегая попадания бактерий.

Несмотря на это, хранить сыр в холодильнике достаточно сложно, поскольку он выделяет влагу. Плотные обертывания способствуют образованию плесени, а более свободные – дают ему высохнуть и затвердеть.

Чтобы найти способ и продукт, который достиг бы деликатного баланса, Американская испытательная кухня проверила некоторые методы хранения сыра.

Фирменные сыры: метод заключается в двойной обертке кусочков сыра – сначала пергаментом, а затем алюминиевой фольгой. Пергаментная бумага позволяет сыру дышать и регулировать влажность, а алюминиевая фольга предотвращает выход влаги.

Мягкие сыры: мягкие сыры с нежной корочкой, такие как Бри и Камамбер, нуждаются в большом количестве воздуха вокруг, чтобы дышать. Их можно поместить в стеклянный контейнер, выстланный бумажным полотенцем (оно будет поглощать конденсат), а затем оставить крышку открытой, чтобы циркулировал воздух.

Соленые сыры: такие сыры лучше хранить в своем рассоле.

Нужно ли заворачивать сыр каждый раз, когда его используете?

Это может быть сложно, но вам придется следовать этим рекомендациям более одного раза. Заворачивайте оставшийся сыр в новый лист бумаги каждый раз, когда отрежете его часть.

Где хранить сыр?

Если вы хранили свой сыр на верхней полке холодильника для простоты доступа, это неправильно. Рекомендуется держать его в специальных нижних ящиках, так как в этих местах обычно немного теплее. Температура должна составлять от 4 до 10 °C, поэтому самая холодная часть вашего холодильника может быть для него губительной. Помимо того, что в ящиках более умеренная температура, у них есть еще одно скрытое преимущество: они поддерживают влажность, необходимую для сыра.

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