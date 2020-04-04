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Как нельзя готовить овощи. Советы диетолога

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Чтобы ваши домашние полюбили овощи, нужно с умом подойти к приготовлению блюд и научиться вкусно готовить.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Набока.

"Чего я категорически не советовала бы делать - это перетирать овощи и готовить супы-пюре. Дело в том, что перетертая пища рекомендуется исключительно при лечебном питании. Супы-пюре допускаются при выведении больного из послеоперационного состояния. Также они могут допускаться при проблемах с кишечником, когда нужен щадящий режим. Во всех остальных случаях овощи нужно жевать.

Как нельзя готовить овощи. Советы диетолога

Дело в том, что когда мы жуем, особенно жесткую пищу, например, сырые овощи, салаты, то при каждом жевательном движении, у нас сокращается кишечник и как следствие, ускоряется перестальтика кишечника.

Как нельзя готовить овощи. Советы диетолога

Иными словами, наш кишечник работает хорошо именно тогда, когда мы жуем, а не просто глотаем перетертое блюдо. Если мы едим овощной крем-суп, мы не жуем, а значит мы расслабляем кишечник, и от такого приема овощей пользы не будет. Если существуют проблемы с пищеварительной системой, такой вариант приема пищи допускается, но не на постоянной основе. Прятать овощи в пюре - это не выход. Нужно просто научиться вкусно готовить".

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Автор
Ольга Набока Ольга Набока
Темы
Питание Советы врачей Рецепты
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