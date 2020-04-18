Как не переесть за пасхальным столом

Пасха - это праздник, который становится серьезным испытанием для нашего здоровья, так как обычно в эти дни большинство не знает меры в алкоголе и злоупотребляет жирной пищей.

Об этом на своей странице в соцсети написал врач-диетолог Сергей Антонюк.

"Не секрет, что в первые дни праздников для "скорой помощи" и экстренных стационаров работы прибавляется. Связано это, в основном, с обычным обжорством в сочетании с неадекватным количеством употребляемого алкоголя.

Праздничные столы полны яствами, удерживаться от соблазна получается не у всех. Наиболее частые экстренные ситуации: острый панкреатит, инвагинация (заворот) кишок - они реально смертельно опасны; часто также бывает подагрическая атака, которая проявляется отеком суставов и невыносимой болью. Конечно, при такой высокой пищевой нагрузке обостряются хронические колиты, гастриты, холециститы. Поднятие купола диафрагмы провоцирует аритмии, приступы стенокардии, солевая перегрузка – гипертонические кризы.

Конечно, надо отметить и то, что организм не может зачастую адекватно проконтролировать уровень глюкозы в крови; возникает еще одна беда – сахарный диабет. Я уже ничего не говорю про тех, кто худеет. Похудение на какой-то период станет утопией - надо выбирать.

Как же правильно построить свое пищевое поведение на Пасху?

Если вы не постились, то чтобы избежать острых проблем со здоровьем, в еде нужна элементарная умеренность. Не переедать, прием жирной еды, мяса, жирной рыбы надо контролировать. Поэтому мясо, колбасы, рыбу старайтесь выбирать нежирные.

Запланируйте определенное количество этих продуктов на день, и разделите его на несколько приемов.

Лучше отказаться от магазинных копченостей. Если вы хотите употреблять алкоголь, то 150 мл. сухого вина пойдут на пользу, хорошо, если это будет в течение всего дня. Крепкие алкогольные напитки при обилии жирной, высокобелковой еды, провоцируют подагрические атаки.

Но если все же решили праздновать с ними, то надо помнить, что 100 мл., скажем, хорошего коньяка будут менее проблемными, когда мы их выпьем в несколько приемов на протяжении дня.

Кулич традиционен, но надо помнить, что он высококалорийный, с большим содержанием жира, сахара, а магазинный еще в добавок насыщен трансжирами. Поэтому, если есть желание поберечь систему синтеза инсулина, не надо кушать больше 100 гр. кулича в праздничный день.

Не надо кушать очень свежую пасху – вздувает живот. Традиционно пасху и пекут перед праздником, а едят тогда, когда он наступит. Избегайте химических красителей для украшений кулича и пасхальных яиц. За день достаточно употребить одно яйцо.

Прием фруктов тоже хорошо растягивать во времени, тогда инсулин будет иметь больше возможностей полноценно превратить глюкозу в энергию, а не направлять ее излишки для переработки в жир.

Учитывая праздничные пищевые перегрузки, очень хорошо отказаться от сладких газированных напитков.

Если вы строго постились, то вводить животный жир, белок надо очень постепенно.

Рекомендуется начать с паровой нежирной куриной или индюшачьей котлеты, в день 100 гр. нежирного кефира, одного яйца, даже лучше с половиной желтка. 20 гр. кулича достаточно.

Крупы, овощи нужно хорошо измельчать, разваривать. Хорошо пить отвар шиповника, отвар сухофруктов, но никак не сладкие газировки.

Количество пищи надо ограничивать в течении недели. В первые дни рекомендуется дробный прием пищи, каждые 2-3 часа, минимальными порциями.

Во всем должна быть умеренность. На нашем традиционном праздничном столе всего достаточно: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов".

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