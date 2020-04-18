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Как не переесть за пасхальным столом

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Пасха - это праздник, который становится серьезным испытанием для нашего здоровья, так как обычно в эти дни большинство не знает меры в алкоголе и злоупотребляет жирной пищей.

Об этом на своей странице в соцсети написал врач-диетолог Сергей Антонюк.

Как не переесть за пасхальным столом

"Не секрет, что в первые дни праздников для "скорой помощи" и экстренных стационаров работы прибавляется. Связано это, в основном, с обычным обжорством в сочетании с неадекватным количеством употребляемого алкоголя.

Праздничные столы полны яствами, удерживаться от соблазна получается не у всех. Наиболее частые экстренные ситуации: острый панкреатит, инвагинация (заворот) кишок - они реально смертельно опасны; часто также бывает подагрическая атака, которая проявляется отеком суставов и невыносимой болью. Конечно, при такой высокой пищевой нагрузке обостряются хронические колиты, гастриты, холециститы. Поднятие купола диафрагмы провоцирует аритмии, приступы стенокардии, солевая перегрузка – гипертонические кризы.

Конечно, надо отметить и то, что организм не может зачастую адекватно проконтролировать уровень глюкозы в крови; возникает еще одна беда – сахарный диабет. Я уже ничего не говорю про тех, кто худеет. Похудение на какой-то период станет утопией - надо выбирать.

Как же правильно построить свое пищевое поведение на Пасху?

Если вы не постились, то чтобы избежать острых проблем со здоровьем, в еде нужна элементарная умеренность. Не переедать, прием жирной еды, мяса, жирной рыбы надо контролировать. Поэтому мясо, колбасы, рыбу старайтесь выбирать нежирные.

Запланируйте определенное количество этих продуктов на день, и разделите его на несколько приемов.

Как не переесть за пасхальным столом

Лучше отказаться от магазинных копченостей. Если вы хотите употреблять алкоголь, то 150 мл. сухого вина пойдут на пользу, хорошо, если это будет в течение всего дня. Крепкие алкогольные напитки при обилии жирной, высокобелковой еды, провоцируют подагрические атаки.

Но если все же решили праздновать с ними, то надо помнить, что 100 мл., скажем, хорошего коньяка будут менее проблемными, когда мы их выпьем в несколько приемов на протяжении дня.

Кулич традиционен, но надо помнить, что он высококалорийный, с большим содержанием жира, сахара, а магазинный еще в добавок насыщен трансжирами. Поэтому, если есть желание поберечь систему синтеза инсулина, не надо кушать больше 100 гр. кулича в праздничный день.

Не надо кушать очень свежую пасху – вздувает живот. Традиционно пасху и пекут перед праздником, а едят тогда, когда он наступит. Избегайте химических красителей для украшений кулича и пасхальных яиц. За день достаточно употребить одно яйцо.

Прием фруктов тоже хорошо растягивать во времени, тогда инсулин будет иметь больше возможностей полноценно превратить глюкозу в энергию, а не направлять ее излишки для переработки в жир.

Учитывая праздничные пищевые перегрузки, очень хорошо отказаться от сладких газированных напитков.

Если вы строго постились, то вводить животный жир, белок надо очень постепенно.

Рекомендуется начать с паровой нежирной куриной или индюшачьей котлеты, в день 100 гр. нежирного кефира, одного яйца, даже лучше с половиной желтка. 20 гр. кулича достаточно.

Крупы, овощи нужно хорошо измельчать, разваривать. Хорошо пить отвар шиповника, отвар сухофруктов, но никак не сладкие газировки.

Количество пищи надо ограничивать в течении недели. В первые дни рекомендуется дробный прием пищи, каждые 2-3 часа, минимальными порциями.

Во всем должна быть умеренность. На нашем традиционном праздничном столе всего достаточно: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов".

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Автор
Сергей Антонюк Сергей Антонюк
Темы
Здоровье Праздники Пасха Рецепты
Теги
праздник рецепт питание диетолог пасхальный стол
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