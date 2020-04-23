Как не набрать вес во время карантина

Чтобы к окончанию карантина большинству из нас не пришлось сбрасывать лишние килограммы, нужно соблюдать несколько простых правил.

Об этом в соцсети Facebook написала врач-диетолог Марина Павленко.

"Одним из актуальнейших вопросов сегодняшнего дня является то, как же не набрать лишний вес в условиях карантина.

Снижение активности

Первой огромной проблемой является снижение физической активности. К сожалению, фитнес-центры закрыты, а дома зачастую отсутствует арсенал всех необходимых тренажеров. Ни в коем случае нельзя прекращать свои занятия. Постарайтесь максимально заменить вашу тренировку в зале на домашнюю. Используйте бутылочки с водой, если нет гантелей; найдите мяч, используйте книги в качестве утяжелителей; есть масса онлайн-платформ для занятий в домашних условиях - найдите ту, что по душе вам.

Калораж

Вторая проблема - ваш калораж. Учтите: если вы не работаете и не заняты тяжелым трудом дома (ремонт и т.д.), то необходимо несколько уменьшить ваш калораж, так как расход калорий, скорее всего, снизился. В этом вопросе поможет врач-диетолог.

График тренировок

Третья проблема: отсутствие режима как такового. Нарушается самодисциплина - человек дольше спит, отдыхает. Если в обычное время он привык к тренировкам в 5 вечера 3 раза в неделю, то теперь этого графика нет, и можно дать слабинку. Нужно соблюдать график тренировок. Единственное, что можно изменить – это время, на более удобное.

Режим питания

Четвертое - режим. Карантин – не повод нарушать режим питания. Да, вы можете сместить немного распорядок дня и время принятия пищи, но в целом нужно соблюдать режимность. Питаться в одно и то же время. Это касается и перекусов. Не стоит есть за 3 часа сна. Хорошо помогает ведение пищевого дневника – так вы будете себя дисциплинировать, ведь дома всегда высок соблазн съесть что-то вкусненькое".

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