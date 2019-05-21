Как набрать форму к лету всего за 6 недель: план простой и вкусной диеты

Эксперты разработали идеальный план похудения за шесть недель, в рамках которого можно будет есть такое блюдо как стейк из говядины.

Детальный план представили на страницах таблоида Mirror.

Раньше считалось, что самым эффективным способом похудеть является сокращение жиров, однако, сейчас уже доказано, что куда легче сбросить лишние килограммы, если сократить потребление сахара и быстрых углеводов.

Так, представленный план питания предполагает приемы пищи в средиземноморском стиле с повышенным содержанием белка в каждой порции.

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Согласно указаниям, мужчины должны есть порции, в которых будет белка размером в две ладони, овощей как два кулака и две чашки углеводов. Для женщин норма ровно вдвое меньшая.

Ориентировочная норма по калориям составляет 2000 для мужчин и 1500 для женщин.

При этом, ежедневно рекомендуют съедать по горсти орехов, избегать быстрых углеводов, отдавая предпочтение цельнозерновым макаронам и хлебу, бурому рису, исключить из рациона сладкие газированные напитки, пить как минимум 8 стаканов воды в день, поскольку организм часто трактует жажду как голод, что вызывает переедание, но не более двух чашек кофе или чая.

Раз в неделю допустимо выпить маленький бокал вина или немного пива.

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В качестве закусок предлагают употреблять на выбор такие блюда как горсть оливок, миндаля, яблоко с ореховым маслом, йогурт, авокадо с ломтиком ветчины, палочки из моркови и красного перца.

На обед можно выбрать постный стейк на гриле, филе трески, марокканскую лимонную курицу, филе лосося, свиную или баранью отбивную.

Установлено, что такое питание позволит привести организм и тело в порядок, уменьшить тягу к сладкому, ускорить метаболизм и сжечь лишние жиры.

Для лучшего результата лучше комбинировать этот тип питания с простыми физическими упражнениями.

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