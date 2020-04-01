Что едят диетологи: система питания и фирменный рецепт

Известно, что диетологи призывают всех прислушиваться к своему организму, не перегружать его тяжелой и жирной пищей и с умом подходить к своему рациону.

Но что происходит на кухне у самих диетологов? Следуют ли они своим же советам?

Сегодня об этом OBOZREVATEL рассказала диетолог-консультант Алена Юдина.

Алена Юдина

"Я действительно питаюсь так, как учу своих пациентов"

В моей стратегии жизни питание, как и гармония, стоит на одном из первых мест. Из-за неправильного питания у вас будут проблемы со здоровьем и, как следствие - неудовлетворительное психоэмоциональное состояние.

В моем случае питание - это ни в коем случае не подсчет калорий и даже не взвешивание порций. Это образ жизни. Я никогда не говорю своим пациентам о том, что их суточная норма составляет столько-то калорий. В диетологии важна не калорийность суточного рациона питания, а баланс или процентное соотношение белков, жиров и углеводов. Ведь можно и 3 шоколадки съесть на 1700 ккал.

Что касается рациона, то в моем случае есть продукты, который полностью исключены, а есть моменты, в которых я допускаю компромисс. У меня в семье все осознанно подходят к приему пищи. И самое главное - правильное питание мы воспринимаем не как диету, а как образ жизни. Наверное, поэтому не было ситуаций, когда мне пришлось бы сажать кого-то из домашних на принудительную диету. В нашей семье мы не контролируем себя. Важно понимание, что можно, а что нежелательно и какие будут последствия.

Утром успеваю приготовить три разных завтрака, для себя, мужа и детей, привести себя в порядок, собрать обеды с собой и отвести младшего ребенка в школу. Все это занимает у меня не более двух часов. Я встаю в 6 утра, в 8.15 выхожу из дому

Итак, вот как питается моя семья

Что мы любим

Крупы

Покупаю абсолютно все крупы, ассортимент у нас достаточно большой. Кроме обычной белой манки. Моя дочь любит манку, но от обычной крупы поправляются, поэтому я покупаю только цельнозерновую манку либо манку сорта "Семолина" - это такой твердый сорт пшеницы.

Сыр

Я покупаю твердые сыры, но смотрю, чтобы это был именно сыр, а не сырный продукт.

Домашняя выпечка

Ничего не имею против глютена. Если нет противопоказаний, то почему бы не испечь что-то? Я пеку и кексы, и пиццу. Но пеку без дрожжей и из цельнозерновой муки. Кроме того, я не добавляю в тесто сахар. Вместо сахара использую сухофрукты. Замачиваю их, потом блендирую и добавляю в тесто. Во все творожные запеканки вместо сахара добавляю бананы.

Мясо

Как правило, покупаю говядину, курицу, индейку. Свинину не покупаю вообще.

Продукты, которые мы не покупаем

Во-первых, это лимонады и соки в пакетах. Не покупаем, потому что это вредно.

Во-вторых, пряники и печенье. Если я хочу сладкого, могу купить шоколад, пастилу, пахлаву с медом.

В-третьих, не покупаю ни пельмени, ни вареники. Если родные хотят побаловать себя пельменями - я не против. Но пусть это будут домашние пельмени из качественных продуктов. Мы делаем и пельмени, и вареники, но не из пшеничной, а из цельнозерновой муки. И, разумеется, никаких полуфабрикатов.

В-четвертых, обходим стороной рыбу в вакуумной упаковке, даже сельдь. Я знаю, как ее делают, поэтому такого продукта вы в моем холодильнике не найдете. Могу купить норвержскую сельдь "Матиас", но не в вакуме

В-пятых, консервы. Причем не беру ни мясные, ни рыбные. Ни в томате, ни в масле, ни в маринаде. Я допускаю покупку стерилизованного продукта, например, тот же тунец в собственном соку, но не более того.

В-шестых, колбасы и сосиски. Я покупаю хамон, бастурму из конины, сыровяленую колбасу, но при этом обязательно обращаю внимание на состав. Это должен быть абсолютно натуральный продукт. Ни колбасы, ни сосисок у моем доме нет.

И последнее – это сахар. Я не употребляю сахар. Если я варю компот, то жду, когда он остынет и добавляю в него немного меда. Также иногда подслащиваю компот стевией. Кофе я не пью потому что не люблю. Чай пью без сахара. С утра могу добавить в чай немного меда.

Фирменный рецепт

Мы очень любим мойву, запеченную в духовке. Я с удовольствием поделюсь с читателями OBOZREVATEL своим рецептом мойвы, запеченной в духовке.

Ингредиенты:

мойва - 800 гр

лук - 500 гр.

соль - по вкусу

специи - по вкусу

свежая зелень - по вкусу

лимон - 1 шт.

Мойву промыть и обсушить бумажным полотенцем. Посолить и поперчить. Заправить соком лимона и оставить мариноваться на минут 30 и более.

Пока рыба маринуется, разогреваем духовку до 180 С. Во время маринования рыбы пассеруем лук без масла под крышкой.

В разогретую до 180 С духовку ставим деко на которое выкладываем лук, сверху на лук кладем рыбу.

Вместо лука можно использовать любые овощи: перец сладкий, помидоры, кабачки, баклажаны, тыкву и т.д. Запекаем рыбу около 30-40 минут. Приятного аппетита.

Чем же полезна мойва:

Мойва богата кальцием, белками, а также полиненасыщенными жирными кислотами омега-3; эта рыба является прекрасным источником витаминов группы В: например витамина В12 в мойве в два раза больше чем в мясе. Так же мойва багата витамином А и D. Она содержит важнейшие аминокислоты: метионин, цистеин, треонин и лизин, а так же йод, фтор, бром, калий, натрий, фосфор, селен; причем селена в этой рыбе примерно в 10 раз больше, чем в мясе. Не забывайте, что селен прекрасно подымает настроение, что не мало важно в наше время. Если регулярно включать в меню мойву, обеспечивая организм необходимым количеством природного йода, то можно избежать многих заболеваний щитовидной железы. А как показывают исследования, насыщенные жирные кислоты способствуют уменьшению уровня холестерина в крови и исчезновению бляшек на стенках сосудов. Включайте мойву в рацион питания при заболевании сердечно-сосудистой системы, а также для профилактики инфаркта миокарда и гипертонии.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

В одним из фуд-трендов этого года вы можете ознакомиться здесь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram