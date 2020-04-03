Топ-15 продуктов для правильной заморозки

Как рационально и правильно использовать возможности современных морозильных камер для длительного хранения продуктов мы рассказали в обзоре От яиц до авокадо: вы можете заморозить больше, чем думаете.

Теперь OBOZREVATEL, с помощью английского издания Daily Mail, расскажет об особенностях замораживания некоторых популярных продуктов, которые мы используем ежедневно.

ЯЙЦА

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Вы можете заморозить яйца, но не в скорлупе, иначе она лопнет. Некоторые люди замораживают разбитые яйца в силиконовых формах для кексов, но будьте осторожны, желтки в таком случае станут желатиновыми. В идеале можно заморозить целое, но взбитое яйцо для приготовления карамели или выпечки. Яичные белки тоже легко замерзают, а вот желтки необходимо тщательно размешать вилкой, чтобы разбить оболочку, и на каждые 120 г добавить ¼ чайной ложки соли. Это позволит предотвратить гелеобразование.

МОЛОКО И СЛИВКИ

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Заморозьте молоко, в котором вы не нуждаетесь, пока оно свежее, чтобы иметь такой же хороший вкус при разморозке. Перед использованием обязательно встряхните, чтобы разогнать жир. Также имейте в виду, что молоко в морозильной камере меняет цвет на прозрачный желтый, но после размораживания быстро становится белым. Сливки портятся в морозильной камере через месяц. Овсяное, соевое и ореховое молоко не всегда имеют долгий срок годности, поэтому их можно заморозить небольшими партиями.

СЫР

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Зрелые, твердые сыры с низким содержанием влаги замерзают намного лучше. Например, пармезан больше подходит для заморозки, чем Грана Падано. При этом не замораживайте сыр большими комочками – внешние края высыхают и крошатся. Лучше нарезать на 100 г порции, затем плотно обернуть и сложить вместе. Большинство мягких сыров нельзя замораживать, так как они делятся на творог и сыворотку при размораживании. Моцарелла является исключением. Фета и халлуми не нуждаются в замораживании – они имеют большой срок годности. Тертый твердый сыр хорошо замерзает на срок до одного месяца.

ХЛЕБ

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Хлеб не испортится, если вы заморозите ту часть, которая сейчас не нужна. Оберните его кусочки и заморозьте в двойных пакетах, чтобы предотвратить ожог морозильной камеры. Целые буханки всегда высыхают при разморозке. Чтобы они были на вкус как новые, отрежьте кусочек, смочите водой, а затем приготовьте тост. Багеты можно освежить, сначала ополоснув их под холодным краном, а потом прогревая в духовке. Сырое тесто тоже пригодно к заморозке. Некоторые из дрожжей "умрут" в холоде, но хлеб поднимется почти так же, как если бы он был свежеприготовленным.

ТОРТ

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Многие кондитеры считают, что торты на самом деле улучшаются в морозильной камере, так как становятся более мягкими. Кусочки торта можно по отдельности обернуть и заморозить на подносе перед тем, как положить в пакет.

КАРТОФЕЛЬ

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Сырой картофель не пригоден к заморозке, потому что внутри образуются водяные кристаллы, а это значит, что он будет иметь ужасную губчатую текстуру при размораживании. Однако картофельное пюре со щепоткой соли, небольшим количеством масла или молока (сливок) имеет прекрасный вкус после размораживания. Только всегда упаковывайте пюре небольшими порциями. Также вы можете приготовить картофель Дофине – нарежьте ломтиком и варите до тех пор, пока он не будет иметь восковую текстуру при прокалывании ножом. Затем быстро охладите и заморозьте. После размораживания выпекайте до образования золотистого цвета.

ТОМАТЫ

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Если перезрелые помидоры начнут размягчаться, нарежьте их, затем положите в сковороду, добавив оливкового масла, измельченный зубчик чеснока и щепотку сушеного орегано. Готовьте в течение десяти минут, время от времени помешивая, потом взбейте блендером. Это насыщает соус кислородом, делая его бледно-красным. Замороженный небольшими партиями, он является отличной основой для пасты, карри и супов.

СВЕЖИЕ ТРАВЫ

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Несмотря на то, что в супермаркетах продаются замороженные рубленые травы, любые из них с мягкими листьями (базилик, петрушка, эстрагон, укроп или мята) теряют свой вкус и превращаются в компост при размораживании. Если у вас есть остатки мягких трав, нарежьте их и смешайте с оливковым маслом, чтобы получилась паста, а затем заморозьте в лотке для кубиков льда. Используйте для заправок, маринадов, супов и соусов. Травы также можно сохранить, добавив их к размягченному маслу.

АВОКАДО

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Удивительно, но пюре из авокадо сохраняет свой цвет и не портится при замораживании в небольших пакетиках. Используйте его по мере необходимости, поместив запечатанный пакет в миску с холодной водой для разморозки.

ГРАНОЛА

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Зачем замораживать гранолу? Потому что в ее составе есть орехи, которые легко прогоркают. Гранола быстро размораживается. Положите ее прямо в миску с молоком и фруктами, а уже через несколько минут гранола будет на вкус максимально свежей.

СЫРОЕ МЯСО И РЫБА

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Мясо всегда было основой морозильной камеры. Но опять же, разделение и упаковка частей по отдельности позволит вам избежать потерь и морозильного ожога. Точно так же и сырая рыба хорошо хранится в течение нескольких месяцев, но обязательно замораживайте ее порциями.

ПРИГОТОВЛЕННОЕ МЯСО

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Вы можете его заморозить, но жареное мясо, такое как ягненок, свинина или говядина, высохнет и не будет приятным в бутербродах или салатах. Однако, если его предварительно измельчить или мелко порубить, оно прекрасно восстанавливается при размораживании и может быть использовано в домашнем пироге или рагу (итальянском мясном соусе).

ОВОЩИ

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Правило гласит, что некрахмалистые корнеплоды хорошо замораживаются в сыром виде, но все, что растет над землей, должно быть частично приготовлено перед замораживанием. Тем не менее, за исключением гороха и бобов, отваренная зелень становится неприятно серой. Лучше превратить ее в суп. Точно так же и салат, который не замерзает. При этом никогда не забывайте об отходах: держите все стебли (например, брокколи и цветную капусту) для супов. Все овощные очистки, за исключением картофеля, делают хороший бульон.

РИС

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Чтобы заморозить рис, приготовьте его, а затем выложите на противень. Когда он остынет, слегка смажьте маслом и разрежьте на квадраты размером в одну порцию. Заморозьте лоток, затем положите в пакет для размораживания в микроволновой печи, когда это необходимо.

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

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Их нужно быстро замораживать, чтобы сохранить форму. Вы можете заморозить бананы в кожуре для смузи (они размягчаются во время разморозки) или ломтики для завтрака. Яблоки, сливы, персики и вишню лучше всего делить на порции и замораживать для компота, смузи или десертов. Зелёный виноград, разрезанный пополам и замороженный в ледяных подносах, можно добавить в бокал белого вина.

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