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Как красиво нарезать арбуз: 5 интересных способов

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Настало время поедания сочных и спелых арбузов, но многим хозяйкам надоели привычные дольки на столе и хочется чего-то нового и красивого.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с 5 интересными и простыми способами, как можно нарезать ягоду, чтобы порадовать гостей.

Арбуз

Арбуз

pixabay

Способ 1

Разрезать арбуз пополам, перевернуть одну половинку плоской частью на стол и сделать равномерные дольки. После этого порезать поперек, чтобы получились кубики. Теперь гости на любой вечеринке смогут просто вытащить из ягоды кусочек и полакомиться им таким образом, чтобы все лицо не было в соке.

Нарезать арбуз квадратиками

Нарезать арбуз квадратиками

Furious Pete / YouTube

Арбуз кубиками

Арбуз кубиками

Furious Pete / YouTube

Способ 2

Половину арбуза разделить на две части. Аккуратно отрезать мякоть по кромке и оставить ее лежать в кожуре. После этого сделать равномерные дольки и выдвинуть каждую из них ассиметрично, как показано на фото. В таком виде ягода станет украшением любого стола, а поглощение сладости станет простым и удобным.

Арбуз ассиметричной лесенкой

Арбуз ассиметричной лесенкой

Furious Pete / YouTube

Способ 3

Четверть арбуза аккуратно отделить от кожуры. Сделать надрезы на дольки по всей длине сначала с одной стороны, потом развернуть ягоду и повторить процедуру, чтобы получились полоски. После этого нарезать кубиками и высыпать в миску. Для поедания сладости можно использовать зубочистку, чтобы не испачкать руки.

Порезать мякоть кубиками

Порезать мякоть кубиками

Furious Pete / YouTube

Высыпать кубики арбуза в миску

Высыпать кубики арбуза в миску

Furious Pete / YouTube

Способ 4

Разрезать ягоду пополам, выложить одну часть на большую плоскую тарелку, срезать "шляпку". Далее сделать равномерные дольки, после чего каждую вторую перевернуть кожурой вниз. В результате получится цветок, который сверху можно украсить такой же формы лимоном.

Цветок из арбуза

Цветок из арбуза

На кухне у Галы / YouTube

Способ 5

Разрезать арбуз пополам. Поместить одну часть в глубокую миску и вооружиться полукруглой ложкой для мороженого. Вырезать шарики из мякоти и выложить их в пиалы.

Шарики из мякоти арбуза

Шарики из мякоти арбуза

Мои любимые рецепты / YouTube

Примечание: в первых четырех способах главное пользоваться большим и хорошо заточенным ножом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, в чем заключается главная опасность арбузов.

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Место
Украина
Теги
питание рецепт
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