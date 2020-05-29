Как избежать заражения COVID-19 при посещении ресторанов: советы экспертов

Поскольку ресторанам уже разрешили принимать гостей на террасах, а вскоре могут возобновить их полноценную работу, у многих возникают вопросы относительно того, как себя обезопасить.

OBOZREVATEL при содействии delish.com предлагает ознакомиться с полезными рекомендациями экспертов о том, как избежать заражения COVID-19 во время посещения заведений общественного питания.

Ничто не будет безопасно на 100%, пока нет вакцины

"Любое взаимодействие с другими людьми за пределами семьи, в которой вы живете, будет представлять определенный риск", – говорит доктор Амеш Адалья, старший научный сотрудник Центра безопасности в области здравоохранения Джонса Хопкинса.

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Конечно, можно уменьшить эти риски, но важно признать, что они существуют. Поэтому, когда все начинает открываться, нужно оценивать свою ситуацию (состояние здоровья, местоположение, уровень комфорта и т. д.) и формировать понимание того, какой риск готовы принять.

По словам эксперта, многие люди неправильно поняли суть социального дистанцирования. На самом деле речь шла о пропускной способности больниц, а не об исчезновении вируса, потому что он утвердился в человеческой популяции и останется с нами до тех пор, пока не появится вакцина.

Что нужно делать, чтобы обезопасить себя при посещении ресторана?

Для этого необходимо следовать таким советам:

Отобрать известные рестораны, которым доверяете.

Пойти в место, которое может быть менее многолюдным или выбрать время, когда не так много посетителей.

Убедиться, что там соблюдают необходимые меры предосторожности.

Несмотря на то, что нет возможности увидеть некоторые вещи или процессы на кухне, можно отметить для себя такие моменты, как дистанцию между столами, очистку и дезинфекцию поверхностей, закрытые салат-бары и маркеры на полу, чтобы держаться на расстоянии.

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Меры, которые практиковали в последнее время, все еще актуальны

Открытие ресторанов или других заведений не означает, что вирус исчез. Нужно посещать их с особой осторожностью, соблюдая меры безопасности: держаться на расстоянии от других людей, часто мыть руки, не касаться своего лица и оставаться дома при плохом самочувствии.

Также необходимо надевать маску, особенно стоя в очереди или общаясь с другими людьми. Однако невозможно (и не следует пытаться) делать это во время еды.

"Вы можете носить маску, входя в ресторан и общаясь с сотрудниками, но когда принесли еду, ее следует снять и положить в какую-то чистую емкость. Наденьте снова, когда закончите обед, а затем утилизируйте или постирайте после того, как вернетесь домой", – заявляет Джейд Флинн, медсестра, педагог в отделе биоконтроля Центра медицинских исследований Джонса Хопкинса.

Обеды на открытом воздухе

Многие рестораны открыли свои летние террасы, так как эксперты считают, что обеды на открытом воздухе имеют меньший риск заражения. Но это не значит, что можно забыть о практике хорошего социального дистанцирования. Пребывание на улице волшебным образом никого не освобождает от риска, поэтому следует проявлять осторожность.

Устранение предметов общего пользования

Эксперты по питанию рекомендует ресторанам исключить такие вещи, как приправы и меню многократного использования. Хотя риск заражения выше при прямом взаимодействии между людьми, передача через контакт с этими поверхностями тоже возможна, и многие этим обеспокоены.

Тем не менее подобное решение должно приниматься на уровне руководства, а не в индивидуальном порядке. По сути, можно просто не использовать бутылку кетчупа на столе, даже если она там есть.

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Другие способы поддержать рестораны

Те, кто не может или еще боится обедать в ресторанах, могут заказывать еду на вынос или с помощью службы доставки. Рестораны, которые пока закрыты или работают с ограниченной производительностью, ждет долгий путь восстановления, даже когда все откроется.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкие отели не будут отменять системы питания "все включено" и "шведский стол", хотя и будут внесены некоторые изменения.