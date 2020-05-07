Как освободиться от сахарной зависимости? 5 шагов избавления

Самоизоляция в период пандемии - это уникальны шанс избавиться от множества вредных привычек. которые медленно, но уверенно убивают наш организм. Зависимость от сахара - одна из них.

Что такое зависимость от сахара?

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 30% всего населения планеты имеет зависимость от сахара. Рацион с высоким содержанием добавленного сахара врачи считают зависимостью: тяга к сладкому у человека, который его переедает (условная норма – 30 граммов в сутки), вполне сопоставима с той, что вызывают наркотики.

Главные проблемы сладкоежек: лишние килограммы, риск заболевания диабетом, сердечно-сосудистые проблемы. Кроме того, несмотря на популярный миф о том, что прием сахара повышает энергию человека, на самом деле, он имеет обратный эффект.

Сахар, сверхкалорийный продукт, сгорает в организме за десятки минут и, кроме глюкозы, не насыщает его никакими питательными веществами. Зато вызывает резкий дефицит тиамина или витамина B1, отвечающего за производство энергии в процессе обмена веществ, а запасную энергию – гликоген – откладывает в тканях. Как правило, чем выше единоразовая доза сахара, тем слабее мы чувствуем себя после его употребления. И в итоге, человек злоупотребляющий сахаром. чувствует постоянную хроническую усталость, пишет издание gastronom.ru.

5 шагов избавления от зависимости

Побороть сахарную зависимость может любой человек. Главное – отказаться от своей обычной дозы сахара три недели подряд. Чтобы помочь справиться с этой проблемой и не сорваться, диетологи и нейробиологи рекомендуют несколько простых способов.

1. Первый шаг к отказу от сладкой жизни - читать этикетки всех продуктов, которые вы покупаете, и понимать, сколько сахара в каждом из них содержится. Речь идет не о сладостях и выпечке, а об обычной еде – мясных полуфабрикатах, йогуртах, хлебе, майонезе и других соусах, даже о соевом! Что уж говорить о фруктовых соках и нектарах, в которых содержание сахарного сиропа доходит иногда до 40%! Через пару-тройку дней вы привыкнете, и наизусть будете знать, в каком продукте сколько сахара.

2. Один из главных советов - не стоит подвергать свой организм стрессу и сразу резко отказываться от всего сладкого. Вы можете не только из-за этого сорваться, но и поставить под удар свое здоровье, нарвавшись на аллергический шок.

В качестве послабления для организма можете съесть ложку меда, небольшой кусочек темного шоколада или пастилы с натуральным составом.

Что бы вы ни выбрали, старайтесь смаковать сладкий вкус, как бы рассасывать лакомство во рту: так до мозга успеют дойти сигналы о насыщении, и вы не съедите слишком много. В чай и кофе добавляйте неочищенный тростниковый или кокосовый сахар – они вызывают не такой сильный скачок инсулина, как свекольный рафинад.

3. На время избавления от сахарной зависимости ваша основная цель - подавлять сахарный голод. Быстрые углеводы – белый хлеб, макароны из белой муки, картофель фри – неизбежно его вызывают, поэтому отдавайте предпочтение медленным и сочетайте их с белками: вместе они устойчивее против гликемического "удара". Прекрасно подойдут cэндвичи из цельнозернового хлеба с тунцом, курицей или яйцом, цельнозерновая паста или порция батата (сладкого картофеля с более низким гликемическим индексом, чем у обычного). Сахаросодержащие соусы можно с успехом заменить горчицей.

4. Чтобы не сорваться во время антисахарного марафона диетологи советуют заедать жажду сладкого хрустящими овощи. Это могут быть огурцы, сладкий перец, морковь и сельдерей.

5. Перехитрите мозг при помощи специй и пряностей! Мускатный орех, имбирь и корица, добавленные в кашу или йогурт без сахара, не только сделают их ароматнее и вкуснее. Кроме того, специи ускоряют обмен веществ.

Другая жизнь

Конечно, после завершения трехнедельной сахарной диеты, сложно почувствовать кардинальные изменения в организме. Но поверьте, что процесс уже пошел. Ваша кожа станет лучше, а лишние килограммы начнут снижаться. Но главное – это прилив энергии, который вы ощутите. Сон станет глубоким и ровным, а память будет работать с удвоенной концентрацией.

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