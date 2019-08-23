Разбираетесь ли вы в варениках? Вкусный тест

Вареники: ну какой праздничный стол, анекдот о казаках или цитирование Гоголя обойдется без культового блюда украинской кухни? Особенно накануне Дня Независимости.

Вареники из ресторана VarenykyNow

Вместе с новым заведением Дмитрия Борисова VarenykyNow мы подготовили тест, который, возможно, откроет для вас вареники с новой стороны.

Думаем, после этого теста вам очень захотелось вареников. Не медлите — идите в VarenykyNow и выбирайте любимый вкус главного украинского блюда.

Также предлагаем пройти тест OBOZREVATEL, посвященный устрицам.

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