Как готовить клубничное варенье: самый простой пошаговый рецепт с фото

В июне традиционно наблюдается пик сезона клубники, в связи с чем актуальны рецепты различных блюд с этой ягодой, и инструкции, как приготовить клубничное варенье на зиму.

На OBOZREVATEL.Smak есть простой пошаговой рецепт, с которым даже начинающая хозяйка сможет приготовить десерт.

Отмечается, что клубничное у многих является любимым видом варенья, поскольку имеет нежный сладкий вкус, в то время как из других его плюсов нельзя не упомянуть быстроту и легкость приготовления, долгий срок хранения.

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Для базового рецепта клубничного варенья нужны целые промытые ягоды, сахар и лимон, при этом, непосредственные затраты по времени составляют всего 20 минут (хотя и нужно будет дать клубнике несколько часов провариться перед закатыванием).

Смотрите детальный пошаговый рецепт приготовления варенья из клубники с фотографиями на нашем сайте по этой ссылке.

Стоит заметить, что ранее также публиковался рецепт клубничного варенья с лепестками роз, - получается достаточно необычный, но ароматный десерт.

Если же вы предпочитаете свежие ягоды, смотрите на OBOZREVATEL.Smak подборку пяти лучших летних рецептов десертов из клубники, - она невероятно популярна среди читателей.

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