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Как готовить американские панкейки: рецепт от профессионала

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Американские панкейки, своеобразный вид блинов, - легкое и нежное блюдо, которое при правильном приготовлении имеет все шансы стать любимым.

Их рецепт представила кулинарная обозреватель Фелисити Клоук, сообщает The Guardian.

Больше рецептов приготовления панкейков смотрите на OBOZREVATEL.Smak.

Отмечается, что нужно: 115 г кукурузной муки, 115 г обычной муки (можно брать всю муку обычную, но кукуруза дает блинам прекрасный, желтый цвет и сладкий вкус), 300 мл обезжиренных сливок, 100 мл молока, 45 г растопленного сливочного масла, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка разрыхлителя, половину чайной ложки соды, четверть чайной ложки соли.

Положите в большую миску муку, кукурузную муку, соль, сахар, разрыхлитель, соду и перемешайте.

Как готовить американские панкейки: рецепт от профессионала

В другой миске взбейте молоко, сливки и яйцо, после чего добавьте к ним две столовые ложки растопленного сливочного масла.

Смешать содержимое обоих мисок, пока не исчезнут сухие комочки (важно смешать не слишком сильно).

Как готовить американские панкейки: рецепт от профессионала

Разогреть на среднем огне большую сковороду, смазать ее тонким слоем масла, когда она станет горячей, то ложкой сформировать кружки теста по 5-8 сантиметров, оставляя между ними достаточно места.

Как готовить американские панкейки: рецепт от профессионала

Готовить, пока панкейки не станут сухими и пористыми сверху, это займет около трех минут, после чего перевернуть и жарить еще пару минут.

Как готовить американские панкейки: рецепт от профессионала

Подавать сразу или же поддерживать их теплыми до трапезы, - можно скомбинировать их с кленовым сиропом, беконом, фруктами, ягодами, шоколадом.

Как готовить американские панкейки: рецепт от профессионала

Ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить торт "Колибри" всего за 10 минут непосредственной траты времени.

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