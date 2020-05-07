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Как диетолог готовит овощи: такого вы еще не пробовали

3.2т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Светлана Фус.

ОВОЩИ В АПЕЛЬСИНОВОМ СОКЕ

Ингредиенты

  • брокколи - 400 гр,

  • морковь - 400 гр,

  • апельсин - 1 шт,

  • масло растительное - 1 ст.л.

  • соль - по вкусу,

  • перец черный молотый - по вкусу,

  • специи - по вкусу.

Приготовление

Морковь моем, чистим и нарезаем мелким кубиком. Брокколи моем и разбираем на соцветия. Овощи готовим на пару до готовности. В сковороде нагреваем масло и выкладываем в неё брокколи и морковь.

Добавляем по вкусу соль, перец, прованские травы и апельсиновый сок, выдавленный из одного апельсина. Доводим сок до кипения и томим овощи несколько минут. Снимаем сковороду с огня, добавляем цедру одного апельсина.

Как диетолог готовит овощи: такого вы еще не пробовали

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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