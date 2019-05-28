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Кабачки с бараниной за полчаса: простой рецепт изумительного блюда

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В преддверии наступления летней поры становятся все более распространенными блюда из кабачков, в частности, интересен рецепт кабачков с телятиной.

Он требует около получаса непосредственной затраты времени и был предложен Томисиной Майерс на The Guardian.

Для приготовления нужно 4-6 больших кабачков, 400 граммов бараньего фарша, 2 помидора, большая луковица, 2 зубчика мелко нарезанного чеснока, 50 граммов изюма, 40 г кедровых орехов, 3 столовые ложки оливкового масла, столовая ложка гранатовой патоки, половина граната, горсть мяты и петрушки, щепотка сахара, соль и перец по вкусу.

Отдельно подготовить зубчик чеснока, 400 г греческого йогурта, 3 чайных ложки тахини.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak пошаговый рецепт приготовления оладий из кабачков.

Кабачки с бараниной за полчаса: простой рецепт изумительного блюда

Духовку разогреть до 200 градусов, порезать кабачки вдоль пополам, вынуть из них сердцевину и положить на противень.

В кастрюле разогреть масло, 10 минут обжарить в нем лук, чеснок с солью, после чего добавить изюм и кедровые орехи, пожарить еще несколько минут, пока орехи не сменят цвет.

Увеличив огонь до сильного, добавить фарш и специи, а когда мясо подрумянится, и помидоры, снять с огня, добавить патоку, размешать, добавить специи, ложкой разложить внутрь кабачков, готовить их 30-35 минут в духовке.

Пока они готовятся, нужно почистить зубчик чеснока, раздавить его щепоткой соли, смешать с йогуртом и тахини, после чего использовать как соус к блюду.

По окончанию приготовления кабачки посыпать гранатом и зеленью, подавать с темными сортами риса.

Кабачки с бараниной за полчаса: простой рецепт изумительного блюда

Ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить потрясающие пудинги по простым рецептам.

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Шеина Кристина
Шеина Кристина
Мoя 6лагoдаpность тому, ктo покaзaл мне пpeкрaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁n6fkzdn Прocто пpойдя oпрoc пoлучилa почти пoлyгодовyю заpплату)) Пользуйтeсь, пока eще еcть вoзможнoсть=)
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