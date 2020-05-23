OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Youtube поделился канал "Мои рецепты". Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.

ЙОГУРТОВЫЙ ТОРТ С КЛУБНИКОЙ

Ингредиенты

желатин быстрорастворимый - 45г,

молоко 200мл,

йогурт клубничный - 1л,

желе клубничное - 90г (1пакет),

вода - 400мл,

печенье песочное - 250г,

масло сливочное - 60г,

клубника - 1кг

сахар - 100г.

Приготовление

Желатин заливаем молоком комнатной температуры и оставляем на 15-20 минут. Печенье измельчаем блендером или руками. Сливочное масло комнатной температуры добавляем к печенью, и все тщательно перемешиваем.

Форму для выпекания застилаем пищевой пленкой и выкладываем в нее смесь печенья и масла. Утрамбовываем массу и ставим форму в холодильник.

Моем клубнику. Обсушиваем ягоды бумажными полотенцами, а затем примерно 300 граммов ягод откладываем в отдельную тарелку. Их нужно разрезать пополам. Половинки клубники выкладываем, прижимая к боковым стенкам формы, а по центру складываем целые ягоды. Набухший желатин немного подогреваем, чтобы он растаял, а затем охлаждаем и вливаем в клубничный йогурт. Тщательно все перемешиваем. Йогурт с желатином (половину массы) вливаем в формочку с печеньем и ягодами. Жидкость должна покрыть клубнику.

Отправляем в холодильник примерно на 30 минут (до полного застывания). Через указанное время в формочку вливаем остальную часть йогурта. Ставим в холодильник до полного застывания. Теперь приготовим желе. Для этого в сотейнике доводим до кипения воду. Всыпаем сюда желе. Перемешиваем все венчиком до однородности, а затем вливаем в формочку, в которой застыл верхний слой торта. Декорируем наш десерт половинками клубники и листочками мяты. Отправляем в холодильник до полного застывания.

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Врач-диетолог Ольга Набока

Высокоуглеводное блюдо. Категорически не подходит тем, кто на карантине набрал лишний вес.

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