Йога и питание: раскрыты главные принципы

Когда вы слышите о йоге и питании, первая мысль – это вегетарианская или веганская диета. Однако это не всегда так: подход является целостным.

Согласно йоге, следует питаться легкой пищей, которая приносит телу энергию, а также спокойствие и гармонию. По индийской традиции она оказывает сильное влияние на физическое, психическое и духовное здоровье. Вот почему хорошее питание должно основываться на сезонности и свежести продуктов, рассказывает cucina-naturale.it.

Йога дает рекомендации относительно того, какие продукты можно класть на тарелку, основываясь на различных качествах (гунах), присутствующих в каждом ингредиенте. Всего существует три гуны: саттва, раджас и тамас, каждая из которыхимеет свои специфические характеристики.

Саттва, например, является выражением чистоты и баланса, принципов, которые можно найти в свежих натуральных продуктах (сезонных фруктах и овощах), топленом масле (гхи), крупах, бобовых, грецких орехах, цельнозерновой муке, семенах и меде.

Раджас, с другой стороны, является синонимом силы, которая нарушает баланс, приводит к хаосу и эмоциональной нестабильности. В эту категорию входят очень пряные специи, кофе, чай, шоколад, спиртные напитки, сыры, маринованные овощи, уксус, йогурт, кисломолочные продукты и кислая пища в целом, соль, дрожжевой хлеб или десерты.

Наконец, тамас представляет пассивность, сопротивление переменам, которые в конечном итоге могут перерасти в депрессию, апатию и недостаток жизненных сил. К тамасическим продуктам относится, например, мясо, лук, чеснок и консервы (продукты промышленного производства).

Это не означает, что согласно йоге за столом необходимо отказаться от десерта или хорошего кофе, но вы должны употреблять их осознанно и умеренно, чтобы оставить больше места так называемой саттвической диете.

Цель йогического питания – активировать агни, пищеварительный огонь, который приносит психофизическое благополучие. Если это не удается, вы начинаете испытывать усталость, тяжесть, беспокойство и затуманивание ума.

Основы йогической диеты

На завтрак лучше избегать круассана с капучино, а предпочитать соленые блюда. Обед считается самой важным приемом пищи, поэтому он должен быть питательным, чтобы обеспечивать вас энергией. Вечером нужно есть что-то достаточно легкое.

Люди, которые практикуют йогу, знают, что при правильном питании ужин никогда не основывается на холодных или сырых продуктах. Еда должна быть теплой и деликатной. Если возможно, лучше поужинать не позже 19:30, чтобы дать организму время все усвоить и переварить перед сном.

Согласно древнеиндийской философии, когда дело касается питания, важно рассматривать благополучие со всех точек зрения: физической, эмоциональной, психической и духовной. Еда – это первая форма медицины и один из основных доступных нам инструментов для поддержания жизненной силы.

Пример меню на 1 день

Завтрак: чапати (индийские лепешки без дрожжей), овощи, яблочный чатни (традиционный индийский соус).

Обед: суп из чечевицы с пряностями (тмином) или коричневый рис с сезонными овощами.

Ужин: овощной суп-пюре.

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