Медики назвали редис убийцей вирусов

Редиска не только богата фолиевой кислотой и калием, но и содержит железо, цинк, кальций, фосфор, магний, витамины групп В и С, которые активно противостоят вирусам.

За такие удивительные свойства ее назвали растением–антибиотиком и убийцей вирусов.

Редис Getty

Помимо этих качеств, в состав редиски в больших количествах входит клетчатка, которая способствует выведению из организма холестерина.

Больным сахарным диабетом, также необходимо включить в свой рацион этот овощ, поскольку он существенно снижает уровень сахара в крови. Удивительно, но редиска является действенным антидепрессантом. Научно доказано, что люди, регулярно употребляющие редиску, меньше подвержены стрессам, пишет МедикФорум.

Но есть и противопоказания к употреблению редиски. Людям, страдающим язвой желудка, кишечника и метеоризмом, рекомендовано отказаться от этого продукта.

Как сообщал OBOZREVATEL, авокадо, черный хлеб, печень трески, капуста и ряд других продуктов улучшают работу сердечно-сосудистой системы и способствуют увеличению продолжительности жизни.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!