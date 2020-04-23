Стало известно, как средиземноморские овощи очищают организм

Неправильное питание может привести к тому, что пища будет отравлять организм своими токсинами.

Обычно они образовываются в результате пищеварительных процессов, а затем передаются в печень. И именно она выполняет важную функцию их переработки, отправляя в почки или кишечник с желчью для выведения,утверждает OBOZREVATEL и cucina-naturale.it.

Неслучайно, что большинство сезонных продуктов в это время года обладают способностью помогать функциональности выделительных систем.

артишок

Среди них можно выделить артишок, известный своим защитным действием на печень и снижающий уровень холестерина. Главным образом это происходит благодаря цинарину – алкалоиду, который более доступен при употреблении этого овоща в сыром виде. Кроме того, благодаря присутствию танинов стимулируется и дренажное действие.

радиккио

За ним следует большая семья цикория, к которой также относятся радиккио и эндивий. Среди них одуванчик, а также полевой и широколиственный цикорий обладают самыми сильными очищающими свойствами. За столом желательно употреблять их сырыми, добавляя в салаты, чтобы использовать все достоинства. Однако, если цикорий слишком горький в сыром виде, его можно отварить и подавать, заправив маслом и лимоном.

эндивий

Наконец, не следует упускать из виду мочегонное и детоксицирующее действие лука-порея, богатого калием и кальцием. Старайтесь чаще добавлять его в меню, обжаривая в небольшом количестве масла до легкого подрумянивания.

лук-порей

Теплый салат с двумя видами спаржи, цикорием и хрустящими гренками

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба из цельной пшеницы

400 г зеленой спаржи

300 г белой спаржи

150 г сырого полевого цикория

лимоны

3 веточки тимьяна

1 ст. ложка кунжута

1 ст. ложка меда

оливковое масло

соль

перец

белая спаржа

Приготовление:

1. Приготовьте белую спаржу в течение 5 минут на пару, оставляя ее довольно свежей. Когда она слегка остынет (станет теплой), нарежьте на кусочки длиной 3-4 см.

2. Разрежьте хлеб на маленькие кубики, тщательно перемешайте с 2 столовыми ложками масла и кунжутом, затем перенесите в жаростойкую посуду, выстланную пергаментной бумагой, и жарьте в духовке 5-10 минут.

3. Мелко нарежьте зеленую спаржу, картофелечисткой или подобным инструментом, чтобы получить много лент. Затем смешайте ленты спаржи с 2 столовыми ложками масла, очищенным тимьяном, щепоткой соли и перца. Перенесите их в кастрюлю с толстым дном и обжаривайте на сильном огне 2-3 минуты. Затем добавьте хлеб и белую спаржу, продолжая готовить еще 2 минуты.

4. Смешайте мед со столовой ложкой масла, щепоткой соли и лимонного сока, чтобы получить ароматизированную эмульсию. Затем приправьте этим соусом цикорий (без корней), предварительно разделив руками на небольшие фрагменты.

5. Разложите спаржу и теплый хлеб на тарелки, добавьте заправленный цикорий и подавайте.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся