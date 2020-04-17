Из какой муки лучше печь паску

Для выпечки пасок можно использовать не только пшеничную муку.

Об этом в своем блоге в соцсетях написала диетолог-консультант Алена Юдина.

"Если вы решили в этом году испечь паски из цельнозерновой муки (или ещё думаете), вам необходимо знать, что такое цельнозерновая мука.

Это мука из цельного зерна, в которой сохранена и оболочка (отруби) и зародышевое зерно (ядро), т.е. все составные части зерна. В обычной муке этого нет, и она лишена всех тех преимуществ, которые есть в цельнозерновой.

Почти все витамины и минералы в зерне концентрируются именно в оболочке - в тех самых отрубях и алейроновом слое, которые удаляются при подготовке к помолу.

Я активно пропагандирую цельнозерновую муку, потому что для этого имеются все основания. Цельные зерна содержат клетчатку, витамины группы В, вит. Е, кальций, марганец, железо, хром, белки, ненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, энзимы и это далеко не весь список.

Польза цельнозерновой муки для организма давно признана медициной. Эта мука оказывает благотворное и оздоравливающее действие на кровеносную, сердечно-сосудистую, пищеварительную системы организма.

Блюда из цельной пшеницы, ржи, овса, гречихи и ячменя помогают бороться против ожирения, сахарного диабета, запоров, депрессии, болезней сердца и сосудов.

Свойства цельнозерновой муки обеспечивают массаж кишечника, поступление в организм всех ценных веществ, содержащихся в зерне. К тому же, калорийность цельнозерновой муки такая же, как и обычной муки, но хлеб из неё является отличным источником энергии и сил!

Главными недостатками цельнозерновой муки являются:

- способность раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника из-за высокого содержания клетчатки. Это актуально для людей, страдающих гастритами и холециститами.

- содержание глютена (рожь, ячмень, пшеница, овёс). Поэтому людям с его непереносимостью употреблять цельнозерновую муку из этих культур не стоит.

Отдавайте предпочтение гречневой муке, рисовой и кукурузной. Делайте свой выбор правильно!"

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