Итальянцы обнаружили удивительное влияние перца чили на здоровье человека

Перец чили является частью рациона на протяжении тысячелетий.

Однако в последнее время его в ряду некоторых прочих специй неофициально называют целебными суперпродуктами. Но действительно ли они приносят пользу для здоровья и помогают предотвратить болезни?

OBOZREVATEL предлагает вам ознакомиться с выводами, сделанными исследователями и опубликованными bbc.com.

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Перец чили - это одна из самых известных и широко используемых специй. Многие специалисты изучали ее потенциальное влияние на здоровье, но обнаружили как положительные, так и отрицательные результаты.

Капсаицин является основным активным ингредиентом в чили. При употреблении перца молекулы капсаицина взаимодействуют с температурными рецепторами в теле, посылая сигналы в мозг, чтобы создать ощущение тепла.

В 2019 году итальянские исследователи показали, что люди, которые ели пищу, приправленную перцем чили, четыре раза в неделю, имели более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто его никогда не использовал.

Ранее, в 2015 году, китайские специалисты тоже проводили подобные исследования. Тогда они пришли к выводу, что те, кто употреблял острую пищу почти каждый день, имели на 14% меньший риск смерти, чем те, кто ел ее менее одного раза в неделю.

"Основные выводы заключались в том, что высокое потребление острой пищи связано с более низким риском смертности, особенно от рака, болезней сердца и респираторных заболеваний", – говорит исследователь Лю Ци, профессор питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения.

Вегетарианские рецепты

Однако, это не означает, что употребление в пищу большого количества перца чили в краткосрочной перспективе защитит ваше здоровье. Важно знать, что исследование в Китае проводилось в среднем семь лет. Таким образом, даже если перец чили оказывал защитное воздействие на здоровье участников, этот эффект, вероятно, накапливался со временем, а не в течение недель или месяцев.

При этом более низкий риск заболеваний может быть обусловлен капсаицином. Он способен улучшить метаболический статус и уровень холестерина, увеличить количество сжигаемой энергии и уменьшить аппетит.

С другой стороны, в одном из исследований было обнаружено, что люди, которые ели много чили, имели более слабую когнитивную функцию. Потребление свыше 50 г в день вызывает почти вдвое больший риск ухудшения памяти.

Как сообщалOBOZREVATEL, даже отказ от небольшого количества мяса в пользу вегетарианских продуктов существенно влияет на продолжительность жизни.

Американские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения установили, что замена всего лишь 100 калорий, ежедневно получаемых из мяса, на растительный белок снижает риск преждевременной смерти на 50%.